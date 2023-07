Für eine Saison: Union verleiht Torwart Grill an Osnabrück

Fußball-Bundesligist Union Berlin verleiht seinen Ersatztorwart Lennart Grill in der kommenden Spielzeit an den Zweitligisten VfL Osnabrück. Beim Aufsteiger ...

Berlin -Fußball-Bundesligist Union Berlin verleiht seinen Ersatztorwart Lennart Grill in der kommenden Spielzeit an den Zweitligisten VfL Osnabrück. Beim Aufsteiger soll der 24-jährige Spielpraxis sammeln, wie die Berliner am Montag mitteilten. Grill war in der vergangenen Saison zunächst von Bayer Leverkusen ausgeliehen worden, ehe der ehemalige U21-Torhüter im März fest verpflichtet wurde. In der abgelaufenen Spielzeit kam Grill in acht Partien zum Einsatz. Nach der Leihe von Grill stehen bei Union somit Stammtorhüter Frederick Rönnow und Jakob Busk als Torhüter für die Profi-Mannschaft unter Vertrag.