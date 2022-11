Für Unions Seguin ist Meinung von Papa „Paule“ wichtig Für Union Berlins Mittelfeldspieler Paul Seguin ist das Feedback seines Vaters, Europapokalsieger Wolfgang „Paule“ Seguin, besonders wichtig. „Ich rufe ihn n... dpa

Berlin -Für Union Berlins Mittelfeldspieler Paul Seguin ist das Feedback seines Vaters, Europapokalsieger Wolfgang „Paule“ Seguin, besonders wichtig. „Ich rufe ihn nach jedem Spiel an. Das ist Tradition“, sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler am Donnerstag in einer Medienrunde. Auch wenn das nicht immer leicht ist: „Früher habe ich es auch nie angenommen, wenn er mich kritisiert hat. Daraus lernt man dann auch. Da habe ich mich neulich bei ihm entschuldigt und gesagt, dass er recht hatte. Er meint es ja nur gut. Aber Kritik anzunehmen, ist als junger Kerl manchmal schwierig.“