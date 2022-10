Fürths Zorniger: „Brauchen hohes Maß an Grundaggressivität“ Alexander Zorniger will die SpVgg Greuther Fürth „möglichst schnell in bessere Zeiten“ führen. Das kündigte der neue Trainer der bis auf den letzten Tabellen... dpa

ARCHIV - Hat in Fürth einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieben: Trainer Alexander Zorniger. picture alliance / dpa

Fürth -Alexander Zorniger will die SpVgg Greuther Fürth „möglichst schnell in bessere Zeiten“ führen. Das kündigte der neue Trainer der bis auf den letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga abgestürzten Franken nach seinem ersten Training an.