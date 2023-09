Alles blau-weiß in Liga zwei: Der FC Magdeburg spielt plötzlich oben mit

Ist es eher ein Fluch oder eher ein Segen für Hertha BSC, dass es in der Zweiten Liga in dieser Saison nur so von blau-weißen Vereinen wimmelt? Dass sich jede Menge Traditionsmannschaften in dieser Liga tummeln? Und dass die Partie FC Schalke 04 gegen FC Magdeburg – das Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) dann doch deutschlandweit ein wenig mehr Aufmerksamkeit einheimst als Herthas Heimspiel am Sonntag im Berliner Olympiastadion (13.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig?

Auch für Herthas Mitabsteiger Schalke ist die Welt gerade ein bisschen auf den Kopf gestellt. Denn während das Team aus Gelsenkirchen einen beinahe ebenso krachenden Fehlstart in die Saison hingelegt hat wie Hertha BSC, präsentiert sich der FC Magdeburg gerade als Jäger des Hamburger SV, eines anderen Klubs mit blau-weißen Vereinsfarben. Und das ausgerechnet dank zweier Schalker.

Womöglich entwickelt sich in Magdeburg etwas Großes

Neben Flügelflitzer Jason Ceka (23) hat auch Magdeburgs Top-Stürmer Luca Schuler (24) eine Vergangenheit in Gelsenkirchen, zusammen führt das Duo die Offensive des Traditionsklubs an, kommt gemeinsam schon auf neun Scorerpunkte. Überhaupt sorgt die junge Mannschaft von Trainer Christian Titz mit aggressivem Pressing und Offensivfußball für Begeisterung. Kein anderer Klub in der Zweiten Liga hat mehr Tore auf dem Konto (13) – immerhin haben die Magdeburger kürzlich sechs Treffer davon gegen Hertha BSC erzielt.

Kein Wunder, dass sich Ceka in Magdeburg pudelwohl fühlt. Dabei ist es gar nicht so lange her, da dümpelte der stolze Klub aus Sachsen-Anhalt noch in der Oberliga rum. Doch nun entwickelt sich kurz vor einem wichtigen Jubiläumsjahr womöglich wieder etwas Großes im Verein von Legenden wie Jürgen Sparwasser oder Joachim Streich. Kann Magdeburg 50 Jahre nach dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger etwa um den Aufstieg mitspielen? Im Moment scheint die Aufstiegschance beim blau-weißen Klub aus dem Bördeland größer als beim blau-weißen Klub aus Berlin zu sein.

„Das wäre ein Traum. Wir haben letztes Jahr schon Geschichte geschrieben, indem wir in der Zweiten Liga geblieben sind“, sagte Schuler dem Fachmagazin kicker. „Und es wäre natürlich brutal gut für den Verein und die Stadt, wenn der FCM es irgendwann schaffen sollte, in die Bundesliga aufzusteigen. Aber so weit denke ich momentan nicht.“

Es sind ja auch noch 29 Spiele zu gehen, aber die Richtung stimmt schon einmal. „Wir haben in der vergangenen Saison gegen den Abstieg gekämpft. Jetzt wollen wir versuchen, den Lauf so lange wie möglich fortzuführen und so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben“, sagte Schuler: „Alles andere ist Bonus.“ Und ein Sieg auf Schalke wäre sicherlich ein ganz besonderer Bonus.