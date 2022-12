Aufgepasst, Bundesligisten! Die Bayern fahnden nicht nur nach einem neuen Keeper

Die Sportbild als Hauspostille des FC Bayern München zu bezeichnen, geht sicherlich einen Schritt zu weit. Die Reporter des einmal wöchentlich erscheinenden Boulevardmagazins ärgern die Verantwortlichen des Deutschen Rekordmeisters nämlich auch mal gern mit ihrer von jeder Menge Insiderwissen getragenen Berichterstattung. In dieser Woche war es allerdings so, dass die Bayern das Medium mal wieder in die eigene Öffentlichkeitsarbeit mit eingebunden haben. In Gestalt von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der dabei zu verstehen geben wollte, dass man an der Säbener Straße trotz nicht ganz unwesentlicher Personalprobleme alles im Griff hat.

Das hört sich beim 45-Jährigen dann wie folgt an: „Ich bin bekanntlich kein Freund von der Winter-Transferperiode. Aber es ist während der WM-Pause einiges passiert, also schließe ich nichts aus.“ Und: „Wir versuchen, das Beste für unsere Mannschaft zu machen. Wir werden alle Optionen prüfen.“ Aber: „Schnellschüsse wird es nicht geben.“

Skitour trotz Warnung

Fakt ist, dass die Münchner vor allem auf der Torhüterposition für sich selbst Handlungsbedarf ausgemacht haben. Zum einen, weil sich Manuel Neuer der Warnung von ortskundigen Menschen zum Trotz auf eine Skitour am Roßkopf begeben und sich dabei einen Bruch des Unterschenkelknochens zugezogen hat. Zum anderen, weil man Sven Ullreich (34) zwar für einen ordentlichen Ersatzmann, aber eben nicht für einen titelbringenden Keeper hält.

Eine naheliegende Lösung, so Salihamidzic, wäre eine Rückholaktion von Alexander Nübel, der vertraglich bis 2025 an die Bayern gebunden, aber derzeit an AS Monaco ausgeliehen ist. Bis dato erweist sich der französische Erstligist aber als unwillig, sich auf eine derartige Rochade einzulassen. Und Nübel selbst hält sich bedeckt, überlässt seinem Berater Stefan Backs die Kommunikation, was allerlei Verwirrung nach sich gezogen hat. Unter anderem dürften den 26-Jährigen zwei Fragen umtreiben. Erstens: Was passiert im Sommer, wenn der 37-jährige Neuer nach erfolgreicher Reha wieder einsatzfähig ist? Zweitens: Was ist mit Torwarttrainer und Neuer-Kumpel Toni Tapalovic, zu dem ich ein gestörtes Verhältnis habe?

Im Neuer-Nübel-Nebel taucht Yann Sommer auf

In ihrer Not bringen die Bayern also mal wieder andere Klubs in eine große Verlegenheit. Beispielsweise den Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach, der nun fürchten muss, dass ihm im Neuer-Nübel-Nebel plötzlich Stammkeeper Yann Sommer abhandenkommt. Der Schweizer ist 34 Jahre alt, will sich auf jeden Fall im Sommer, wenn sein Vertrag mit den Borussen ausläuft, noch einmal verändern, soll dahingehend schon Anfragen von Inter Mailand und Manchester United erhalten haben. Ein fünfmonatiger Zwischenaufenthalt in München mit der Aussicht auf Champions-League-Spiele scheint für Sommer jedenfalls eine reizvolle Option zu sein.

Und wenn nicht er, wer dann? Keylor Navas (36), der bei Paris Saint Germain nur noch die Nummer zwei ist? Oder Kroatiens WM-Torhüter Dominik Livakovic (27), der allerdings wie Nübel auch nach einer Perspektive fragen wird. Salihamidzic betont: „Es ist wichtig, dass wir für unsere Mannschaft kurzfristig die beste Lösung finden. Was im Sommer ist, müssen wir dann managen.“

Die fiebrige Fahndung nach einem neuen hoch qualifizierten Profi ist bei den Bayern allerdings nicht nur auf Torhüterposition beschränkt. Nach dem Ausfall von Lucas Hernández, der im ersten WM-Gruppenspiel der französischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss erlitten hat, und aufgrund der aktuellen Gemütslage von Benjamin Pavard, bei dem Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps gleich zu Beginn des Turniers in Katar „mentale und körperliche“ Probleme ausgemacht hatte, braucht wohl auch die Defensive umgehend eine Verstärkung. So wird bereits der Leipziger Josko Gvardiol, der bei der WM als Innenverteidiger glänzte, mit dem FCB in Verbindung gebracht. Wenngleich in diesem Fall ein Wintertransfer wohl doch eher unwahrscheinlich ist.

Kehrt Füllkrug schon im Januar nach Katar zurück?

Umso wahrscheinlicher ist hingegen, dass Niclas Füllkrug, der sich bei der WM innerhalb kürzester Zeit vom Ersatzstürmer zu Deutschlands neuem Fußballliebling mauserte, schon im Januar nach Katar zurückkehrt, nämlich als Kaderspieler der Bayern, die in Doha ihr Wintertrainingslager abhalten.

Der 29-Jährige, auch das ist in der neuen Ausgabe der Sportbild zu lesen, liebäugelt offenbar mit einem Abschied aus Bremen, verschlüsselte dies aber auf geschickte Art und Weise. Sollte jetzt schon ein Top-Angebot kommen, müssten er und Werder sich damit beschäftigen, sagte er: „Fakt ist, dass sich der Verein wirtschaftlich in einer nicht so guten Situation befindet und sich damit ebenfalls vielleicht auseinandersetzen würde.“ Sein aktueller Marktwert liegt bei etwa 20 Millionen Euro, ein Klacks für die Bayern, die bis auf Weiteres auf Sadio Mané verzichten müssen.