Im ersten Ligaspiel haben die Fußballer des neuen Berliner Vereins Delay Sports sogar noch zwei Tore mehr geschossen als der FC Bayern beim 7:0 in Bochum in der Bundesliga. Delay Sports spielt in der elften Liga. Und gegen Sperber III siegte das Team mit 9:0. Aber weshalb ist das überhaupt von Interesse? Weil Delay Sports gerade dabei ist, Dimensionen zu verschieben. Wie? Das war vorige Woche beim ersten Heimspiel des neuen Klubs im Pokal zu sehen.

In Übergröße prangt das Vereinswappen des BFC Preussen an der Seite des Vereinsheims. Schwarz auf weiß, das Gründungsjahr 1894 darunter. Der alteingesessene Klub aus dem Berliner Südwesten teilt sich seit dieser Saison sein Stadion mit dem wohl neuesten Verein Deutschlands, Delay Sports Berlin. Der Klub, auf dessen Logo das Brandenburger Tor prangt, wurde vor einem Dreivierteljahr gegründet.

Riesige Zahl von Mitgliedsanträgen

Die Internetgrößen Elias Nerlich, bekannt unter seinem Onlinenamen Eligella, und Sidney Friede, beide 24 Jahre alt und aus Berlin, schufen das Team im vergangenen Dezember auch mit der Hilfe ihrer Online-Community. Etwa 1300 Zuschauer wollten die Pokalpartie gegen den Traber FC aus Mariendorf sehen, das erste Pflichtspiel der Klubgeschichte – rekordverdächtig für ein Team aus der Kreisliga C.

Mit Absperrband wurde eigens eine VIP-Tribüne eingerichtet. Ordner in orangefarbenen Trainingsleibchen kontrollierten den Zutritt. An Stehtischen hatte sich der Vorstand des neuen Klubs eingefunden und verfolgte das Spiel. Alle wirkten ähnlich jung wie die zwei Gründer auf dem Rasen. Marc Goroll ist Vorstandsvorsitzender des Vereins und Projektmanager. Seine Firma Rabona berät E-Sportler und andere Internetstars. Im letzten Jahr organisierte der 38-Jährige die ersten Hallenturniere der Streamer mit. Mühevoll sei die Vereinsgründung gewesen. Mit der Organisation der Vereinsabläufe befände man sich noch ganz am Anfang. Die Geschlossenheit der Community schweiße dennoch zusammen. „Bei den Mitgliedsanträgen kommen wir jetzt schon nicht mehr hinterher“, erzählt Goroll.

Weiter unten auf den billigeren Plätzen sprangen die jungen Fans auf und ab. Jemand mit Megafon sorgte für Stimmung. Das 1:0 fiel schon nach einer Viertelstunde. Sidney Friede gelang das erste Tor der Vereinsgeschichte. Der Mitgründer war einst vielversprechender Jugendspieler bei Hertha BSC. Bis eine Knieverletzung das Aus bedeutete und er gemeinsam mit Freunden wie Nerlich zu streamen begann. Die Lust an einer analogen Tätigkeit scheint mittlerweile zurückgekommen zu sein.

Elias Nerlich coacht währenddessen von der Seitenlinie. Wie ein Kreisligateam spielt Delay Sports nicht. Auch die Mitspieler von Friede spielen teils um Klassen besser als ihre Gegner. Einer von ihnen ist Alieu Sawaneh. Er kam vom FSV Frankfurt aus der vierten Liga und hatte auch andere Angebote aus der Regionalliga. Auf Instagram postet er selbst gemalte Bilder. Häufig zeigen diese Fußballszenen oder bekannte Profis. Auf die Frage, weshalb er höherklassige Angebote ausgeschlagen hat, antwortet Sawaneh mit seiner Leidenschaft für die Kunst. „Persönlich macht es längerfristig mehr Sinn, mich auf meine Bilder zu konzentrieren.“ Der Kontakt zu Delay Sports sei auch durch die Kunst zustande gekommen. „Bei einer Bildübergabe habe ich Elias kennengelernt“, erklärt der 25-Jährige.

Sondergenehmigung des Berliner Fußballverbandes für Delay

Mit einer Sondergenehmigung des Berliner Fußballverbands durfte der neu gegründete Klub in dieser Saison im Ligabetrieb der Kreisliga C starten. Normalerweise muss ein neu gegründeter Verein mehrere Jahre in einer Freizeitliga spielen. Von Delay Sports könne laut BFV durch dessen Innovationskraft der gesamte Berliner Fußball profitieren. Beim Spiel am Sonntag gab es abseits des Rasens viel Innovation. Zahlreiche Kameras an den Seitenlinien filmten jede Szene, sogar eine Drohne drehte vor den Tribünen ihre Runden: alles für ein Highlight-Video auf YouTube.

Dort folgen Sidney Friede mehr als eine Million Menschen. Auf der Streamingplattform Twitch haben Nerlich und Friede teilweise noch höhere Klickzahlen. Über Instagram wird jedes Highlight geteilt. Dort ist Delay bereits jetzt Berlins Nummer eins und hat mehr Follower als Hertha BSC und der 1. FC Union. „Von unserer Reichweite kann auch die Kreisliga profitieren“, meint Yannick, ein Mitglied des Vorstands. Bei Auswärtsspielen müssten die Gegner zwar eigene Sicherheitskonzepte einführen. Andererseits würden Einnahmen durch Tickets schlussendlich ja auch an die Gegner gehen.

Der Kontakt mit Preussen sei durch Elias Nerlich zustande gekommen. Der spielte in der Jugend beim BFC. „Wir sind dem BFC Preussen sehr dankbar, ihre Anlagen mitbenutzen zu dürfen“, stellt Yannick klar. Zurzeit trainiere Delay zweimal die Woche auf dem Trainingsplatz. Jeden Montag geht es in die moderne „Sportsbase“ von Ausstatter Nike. Das Spiel gegen Mariendorf gewann Delay Sports ungefährdet mit 5:1.

Fotostunde nach Abpfiff mit Nerlich und Friede

Nach Abpfiff folgte eine Fotostunde mit den Social-Media-Stars Nerlich und Friede. Hochsommerliche Temperaturen schreckten die vielen jugendlichen Fans nicht ab. Schnell bildete sich eine lange Schlange. Max und Mika waren extra aus Köln angereist. „Wir waren noch gar nicht im Hotel“, sagte Max.

Die beiden 20-Jährigen machten deutlich, dass sie nicht nur alleine für Delay Sports in Berlin sind. „Wir schauen uns natürlich auch Berlin an“, sagte Mika. Auf die Frage, ob sie auch sonst Follower der Streamer seien, zeigte Max auf sein neongelbes T-Shirt, ein Kleidungsstück aus der eigenen Modekollektion von Elias Nerlich. Bei vielen Anwesenden war auch optisch eine Verbundenheit zu ihren Idolen zu erkennen. Während Nerlich noch letzte Foto schoss, verschwand Kollege Friede in der Kabine.