Der 1. FC Union Berlin hat seine inzwischen schon fast ein wenig unheimlich anmutende Erfolgsserie fortgesetzt und ist, weil die Bayern am Sonnabendabend gegen Mönchengladbach nur 1:1 spielten, nach dem vierten Spieltag tatsächlich Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Beim Gastspiel auf Schalke agierte die Elf von Urs Fischer am Sonnabendnachmittag zwar zunächst nicht ganz so überzeugend wie beim Heimerfolg gegen Leipzig, aber was soll's: Am Ende stand auf der Anzeigetafel hinter Schalke nur eine „1“, während hinter Union eine „6“ aufleuchtete. Ein unwirkliches Ergebnis.

Verdient war der Erfolg vor 62.271 Zuschauern aufgrund der Effizienz und der Leistungssteigerung gegen Ende von Hälfte eins aber allemal, die Eisernen haben einfach mehr Klasse in ihren Reihen als die Knappen, haben auch die bessere Spielanlage und so fort. Ja, ein Klassenunterschied war da zu beobachten. Der 1. FC Union demontierte den Traditionsklub, feierte den höchsten Sieg in seiner noch jungen Bundesliga-Geschichte. Am kommenden Wochenende ist dann der FC Bayern zu Gast im Stadion An der Alten Försterei. Pep Guardiola würde sagen: zum Toptoptop-Spiel der Liga.

Dass die Partie beim Aufsteiger für die Unioner ein Wiedersehen mit guten, alten Bekannten mit sich bringen würde, also mit Simon Terodde, Marius Bülter und Sebastian Polter, war vor der Partie das von fast allen Journalisten behandelte Thema. Und es ist ja tatsächlich doch eher ungewöhnlich, dass es die Eisernen in einem Bundesligaspiel gleich mit drei Ehemaligen zu tun bekommen.

Bülter kam jedenfalls - wie erwartet - über die linke Seite der Schalker, wo er sich nicht mit Christopher Trimmel, sondern mit dem formstarken Julian Ryerson auseinanderzusetzen hatte. Niko Gießelmann war dank dieser Rochade in die Startelf der Unioner gerückt, absolvierte sein 100. Bundesligaspiel. Terodde wiederum agierte als Stoßstürmer, gegen eine Dreierkette, in der doch etwas überraschend Danilho Doekhi für den zuletzt solide agierenden Paul Jaeckel ran durfte. Und Polter? Der saß erst mal nur auf der Ersatzbank. Und ja, Fischer hatte im Vergleich zum Duell mit RB die Startformation auf einer weiteren Position anders besetzt, nämlich das rechte Mittelfeld mit Morten Thorsby für Andras Schäfer.

Thorsby bringt sich beim 1:0 geschickt in Position

Thorsby führte sich bei seinem Startelfdebüt für Union gleich mal mit einem Foul gegen Dominick Drexler ein, in der dritten Minute war das, drei Minuten später machte der Norweger erneut auf sich aufmerksam, nämlich mit seinem ersten Pflichtspiel-Tor im Trikot der Eisernen.

Nach einem kurz ausgeführten Eckstoß hatte Gießelmann durch den Strafraum der Schalker hinweg auf Doekhi geflankt, der wiederum den Ball geschickt vors Tor köpfte, wo Thorsby sich äußerst geschickt in Position drehte und den Ball ebenfalls per Kopf schließlich zum 1:0 über die Linie drückte. Schon in der Szene zuvor, als Sheraldo Becker nach Zuspiel von Jordan Siebatcheu Schalkes Keeper Alexander Schwolow zu einer ziemlich guten Parade gezwungen hatte, waren die Eisernen der Führung schon ganz nah gewesen.

Hatte Fischers Elf trotz der Umstellungen also mal wieder alles sogleich im Griff? Nun, nicht ganz. Terodde eröffnete sich nach einem Zuspiel von Bülter in der achten Minute sogleich die Chance zum Ausgleich, doch seinen Schuss aus 15 Metern konnte Frederik Rönnow glänzend parieren. Beim anschließenden Eckstoß kam Malick Thiaw viel zu frei zum Kopfball, dieses Mal musste Rönnow aber nicht fliegen, sondern einfach nur entschlossen zugreifen, um das 1:1 zu verhindern.

Auch in der Folge konnten die Unioner nicht wirklich Kontrolle über das Geschehen gewinnen. Zu leicht gingen im Spiel nach vorne die Bälle verloren, zu groß waren die Lücken zwischen den Reihen, sodass es wiederholt viel zu viel Trubel im eigenen Strafraum gab. Thomas Ouwejan schlug immer wieder gefährliche Flanken vors Tor, so wie in der 25. Minute. Maya Yoshida köpfte, traf die Hand von Robin Knoche, doch Schiedsrichter Robert Hartmann ließ weiterlaufen.

Terodde traut sich nicht, Bülter zeigt Mut

In der 30. Minute konnte Hartmann allerdings gar nicht anders, als bei einer ähnlichen Situation auf Strafstoß zu entscheiden. Wieder war Knoche mit der Hand am Ball, dieses Mal aber im Stile eines blockenden Basketballers. Knoche gab zu verstehen, dass ihm Terodde vor dem Handspiel einen kleinen Stoß versetzt hatte. Der Stoß war aber wirklich eher nur ein Schubserchen. Bülter schnappte sich den Ball, weil Terodde sich nach seinen beiden Fehlversuchen vom vergangenen Wochenende nicht traute, verwandelte sicher mit einem Schuss in die linke untere Ecke.

Zwischenzeitlich war das alles also nicht wirklich überzeugend, was die Rot-Weißen auf den Platz brachten. Doch Union ist inzwischen eine Spitzenmannschaft, mit der Qualität, sich mit einem Paukenschlag aus so einer kleinen Schwächephase zu befreien. Und es war ja bis zum Pausenpfiff nicht nur ein Paukenschlag.

Beim 2:1 in der 36. Minute brachte sich Gießelmann als Vorbereiter ein. Seinen scharfe Mischung aus Flanke und Schuss landete bei Siebatcheu, der gekonnt auf auf Becker ablegte. Becker wiederum profitierte bei seinem Abschluss aus 18 Metern davon, dass Thiaw den Ball unhaltbar für Schwolow abfälschte.

Thorsby trifft auch noch die Querlatte

Beim 3:1, das der bis dahin eher unauffällige Janik Haberer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs mit einem gewaltigen Vollspannschuss aus gut 20 Metern erzielte, kann Schwolow hingegen nicht auf unschuldig plädieren, auch wenn Yoshida mit einer leisen Berührung noch ein klein wenig die Richtung verändert haben mag. Zu diesem Zeitpunkt war auch klar, dass sich der unmittelbar nach dem Torjubel zum 2:1 gestürzte Fotograf keine schweren Verletzungen zugezogen hatte.

Und die zweite Hälfte? Nun, die trug nur 20 Sekunden lang so etwas wie Spannung. Denn nach einem mutigen Anstoß und einem Zuspiel des aufgerückten Doekhi auf Siebatcheu kam Becker wie aus dem Nichts zum Torschuss, fand mit diesem den Weg durch die Beine eines Abwehrspielers hindurch ins Netz.

Der Rest war Stille in einem für gewöhnlich sehr lauten Stadion. Der Rest war Formsache für die Eisernen, die durch den eingewechselten und wie entfesselt aufspielenden Sven Michel in der Schlussphase noch auf 6:1 (87. und 90.) erhöhen konnten und nun zehn Punkte auf ihrem Konto haben. Die sich - wie dieser Nachmittag gezeigt hat - mit Thorsby, der in der 70. Minute nach einem Tänzchen um einen Schalker mit einem Linksschuss noch die Querlatte traf, mit Diogo Leite, der in der 80. Minute fast noch ein Eigentor fabriziert hätte, aber auch mit Siebatcheu, Haberer und Doekhi noch weiter verstärkt haben. Wirklich alles scheint möglich zu sein für diese Mannschaft.