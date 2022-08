Ein Grinsen sagt mehr als tausend Worte, so wie das Grinsen von Dirk Zingler. Der Präsident des 1. FC Union Berlin musste jedenfalls am Sonnabend, als er kurz vor 22 Uhr in den Katakomben des Stadions An der Alten Försterei Richtung Mannschaftskabine marschierte, bezüglich seines Gemütszustands gar keine Auskunft mehr geben. Stolzer als Bolle war der 57-Jährige, bewegt, beschwingt, beglückt von einem Fußballabend, an dem die Eisernen einmal mehr RB Leipzig geschlagen und damit den besten Saisonstart seit dem Aufstieg in die Bundesliga hingelegt hatten. Sieben Punkte aus drei Spielen, saisonübergreifend zehn Spiele ohne Niederlage. Dortmund schwächelt. Leipzig hadert nach nur zwei Punkten aus drei Spielen mit sich selbst. Leverkusen bleibt Leverkusen. Ein Reporter witzelte Zingler schließlich hinterher: „Ihr seid jetzt die Bayern-Jäger oder besser gesagt: Die Bayern jagen jetzt euch.“

Das geht vielleicht dann doch einen Schritt zu weit, genauso wie das von den Fans nach Schlusspfiff skandierte „Wer wird Deutscher Meister? FCU, FCU!“ Aber dieser Klub hat tatsächlich eine Meisterschaft darin entwickelt, vermeintlich Unmögliches möglich zu machen, bestreitet das „Abenteuer“ Bundesliga inzwischen mit einer Selbstverständlichkeit, sodass die Anhänger tatsächlich keine Angst mehr vor einem Bruch und folglich dunklen Zeiten haben müssen. Es sei denn, Trainer Urs Fischer zieht es eines Tages woanders hin.

Zugänge in Windeseile integriert

Der Schweizer Fußballlehrer hat es mit seinem vergleichsweise kleinen Trainerstab doch tatsächlich mal wieder hinbekommen, von der einen komplikationslos in die andere Saison überzuleiten. In Windeseile hat er Sommerzugänge wie Jordan Siebatcheu, Janik Haberer und Diego Leite sportlich in die Stammformation integriert, darüber hinaus die Vorbereitung genutzt, um gute, zum Teil schon arrivierte Spieler noch einen Tick besser zu machen.

Siehe Julian Ryerson, der gegen RB einmal mehr auf der linken Seite zum Einsatz kam, erneut in Offensive und Defensive zu glänzen wusste, einmal auch dem mitunter etwas flattrigen Schlussmann Frederik Rönnow auf der eigenen Torlinie als Retter zur Seite stand. Siehe auch Rani Khedira, der von Leipzigs Trainer Domenico Tedesco mit einem Extralob bedacht wurde. Der Mittelfeldspieler hätte sich mit einer wilden Entschlossenheit in jeden Zweikampf reingeworfen, so Tedesco, wäre dabei, welch Kunststück, ohne Gelbe Karte geblieben. Schließlich erweckt auch Sheraldo Becker in diesen Tagen den Eindruck, als habe er unter Fischers Führung in Sachen Effizienz und Konsequenz noch einen Schritt nach vorne gemacht. Beim 1:0 von Siebatcheu leistete er mit einem bestens getimten Pass in die Tiefe die Vorarbeit, das 2:0 erzielte er nach Spurt und Schlenker mit einem Schlenzer dagegen selbst.

Imago: Petzsche imago/Roger Petzsche Plötzlich mittendrin: Andras Schäfer (l.) im Zweikampf mit Kevin Kampl.

Die interessanteste Personalie war am Sonnabend aus Sicht der Eisernen aber fraglos Andras Schäfer. An seinem Beispiel zeigt sich, dass Fischer auch geduldig sein kann. Dass er sich bei einem, der grundsätzlich über die entsprechenden Qualitäten verfügt, für die Ausbildung und Einbindung auch mal Zeit lässt. Der Ungar war im Winter nach Köpenick gekommen und zunächst nicht in der Lage, so aggressiv zu spielen, wie Fischer es sich wünscht. Jetzt ist er aber offensichtlich so weit.

Berliner Verlag EISERN Magazin Nr. 6 Die neue Ausgabe des EISERN Magazins – jetzt am Kiosk kaufen oder hier bestellen! Für die sechste Ausgabe, in der wir unseren Lesern die Geschichten hinter der Erfolgsgeschichte des 1. FC Union Berlin näherbringen wollen, konnten wir unter anderem Oliver Ruhnert für ein ausführliches Interview gewinnen. Der Geschäftsführer Profifußball im Klub gibt uns dabei einen Einblick in seine komplexe Personalpolitik. Außerdem erzählt uns Jordan Siebatcheu, wie es kommt, dass er in Washington, D.C. geboren wurde, für Frankreichs U21 spielte, nun aber wieder für die USA stürmt. Und Carl Hegemann, der Dramaturg, der in der Volksbühne Theatergeschichte geschrieben hat, erklärt, was ihn an Union so fasziniert.

Gegen RB kam Schäfer für Genki Haraguchi im rechten Mittelfeld zum Einsatz – und nutzte seine Chance. Wobei er beim 2:0 in der 38. Minute, als er in der eigenen Hälfte mit einem toughen Tackling den Ball eroberte, seinen besten von vielen guten Momenten hatte. Co-Trainer Markus Hoffmann war jedenfalls so begeistert vom Auftritt des 23-Jährigen, dass er bei dessen Auswechslung in der 74. Minute demonstrativ Beifall klatschte. Fischer wiederum sagte: „Andras hat das heute wirklich gut gemacht. Er hat sich auch unter der Woche von seiner besten Seite gezeigt und sich diesen Einsatz verdient. Wir haben einen großen Kader, mit 28 Feldspielern, da musst du die Spieler auch mal auf den Platz bekommen.“

Nun stellt sich die Frage, wo das mit dem 1. FC Union noch hinführen könnte. Das sei doch alles nur eine Momentaufnahme, sagten im Chor Fischer, Kapitän Christopher Trimmel und Abwehrchef Robin Knoche. Fischer erklärte schließlich, dass er am Sonnabend Dinge gesehen habe, die ihm nicht so gefallen hätten: „Wir hatten viele Balleroberungen, haben das aber nicht sauber ausgespielt. Und das Spiel mit dem Ball an sich könnte noch besser sein. Es gibt also Punkte, an denen wir noch arbeiten können.“ Fischer sagte dies ohne ein Lächeln, ohne ein Augenzwinkern. Ja, auch eine ernste Miene sagt oftmals mehr als tausend Worte.