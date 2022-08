Der 1. FC Union Berlin traut sich was. Und immer mehr. Das lässt sich inzwischen auch an der offiziellen, von der Presseabteilung in die Welt gebrachten Spiel-Ankündigung ablesen. Den Titel „Bundesliga-Topspiel“ trug die Depesche im Hinblick auf das Duell mit RB Leipzig. Und letztlich, das darf an dieser Stelle schon mal eingebracht werden, war es tatsächlich ein Topspiel. In jedweder Hinsicht. Aber vor allen Dingen wegen der Elf von Union-Coach Urs Fischer, die bei schönstem Fußballer-Wetter (nicht zu warm, nicht zu kalt, etwas nass, aber nicht zu nass) im Stadion An der Alten Försterei eine herausragende Teamleistung auf den Platz brachte, fast alles richtig machte und hoch verdient mit 2:0 (2:0) gewann. Durch Tore von Jordan Siebatcheu (32.) und Sheraldo Becker (38.), wobei Letztgenannter einmal mehr alle staunen ließ. Das Gegentor in der 83. Minute durch Willi Orban machte die Sache noch mal spannend, änderte aber nichts mehr am Gesamteindruck. RB ist Unions liebster Feind, auch weil RB mit der Spielweise der Eisernen einfach nicht klarkommt, ja überfordert ist. Die Fans sangen nach dem Schlusspfiff: „Wer wird Deutscher Meister – FCU!“

Wie gesagt: Der 1. FC Union Berlin traut sich was. Und er lässt auch nicht locker, wenn es darum geht, die eigenen Werte und Überzeugungen zu proklamieren. So forderte Christian Arbeit, der Stadionsprecher, die Fangemeinde vor der Partie einmal mehr zu einem stillen Protest auf. Eine Viertelstunde sollten und wollten die Anhänger an sich halten, um durch Schweigen ihren Unmut gegenüber der Fußballunternehmung aus Leipzig kundzutun. Man kennt das.

Und so was fällt immer wieder schwer. Hin und wieder konnte der eine oder andere auch nicht an sich halten. In der sechsten Minute beispielsweise, als Robin Knoche gekonnt Timo Werner den Ball abluchste. In der zehnten Minute wiederum gab es Pfiffe gegen Benjamin Henrichs, weil man ihn der Schauspielerei verdächtigte. Und zwei Minuten später noch mehr Pfiffe gegen Konrad Laimer, weil der sich mit Rani Khedira einen Disput lieferte. Aber als Buhmann hatte man vor allen Dingen Werner ausgemacht. Was der erst neulich von der Insel nach Leipzig zurückgekehrte Nationalspieler von der Waldseite zu hören bekam, war mitunter nicht jugendfrei. Deshalb führen wir das an dieser Stelle nicht weiter aus.

Ryerson bringt den initialen Moment ein

In der 15. Minute, als die Fans sich gerade auf ihren ersten lautstarken Support einstimmten, bekam das Spiel auch aus sportlicher Sicht das, was es brauchte: einen initialen Moment. Julian Ryerson, der auf der linken Seite erneut den Vorzug vor Niko Gießelmann bekommen hatte, kam aus zehn Metern unversehens zum Schuss, scheiterte allerdings an Mohamed Simakan. Und der ist natürlich nicht Torwart bei RB, sondern Verteidiger. Simakan rettete auf der Linie für den in dieser Situation machtlosen Janis Blaswich, der an diesem Nachmittag den verletzten Stammkeeper Peter Gulasci vertrat.

Plötzlich war da unter dem Lärm der Union-Fans mehr Leben drin. Viel mehr Leben. Und mehr Fußball. Henrichs beispielsweise brachte mit einem ganz feinen Pass aus dem Zentrum Werner ins Laufen. Und Werner kann laufen, er kann auch lupfen, wie sich zeigte, doch sein Versuch klatschte vom Pfosten zurück ins Feld. Glück hat der Tüchtige, heißt es, aber bei Union hat das alles inzwischen kaum noch etwas mit Glück zu tun, sondern ganz viel mit dem herausragenden Coaching von Fischer.

Der Schweizer hatte Andras Schäfer für Genki Haraguchi gebracht, als Zuarbeiter von Christopher Trimmel und Khedira im Mittelfeld und damit auch als Störfaktor für Leipzigs Besten: Christopher Nkunku. Und siehe da: Der Franzose war über 90 Minuten hinweg quasi unsichtbar.

Nkunku bleibt unsichtbar

Das war die Basis für das Glück der Unioner, die dank Siebatcheu und Becker mindestens genauso viel Offensivpotenzial haben wie die Leipziger. Die kontern können wie zurzeit wohl kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga. So erkannte Becker in der 32. Minute die Absichten von Siebatcheu, schickte den Kollegen mit einem Flachpass auf die Reise. Und Siebatcheu blieb nach vier, fünf raumgreifenden Schritten ganz ruhig, traf mit rechts zum 1:0.

Sechs Minuten später brachte es Siebatcheu fertig, aus einem harten Zweikampf heraus einen öffnenden Pass auf Becker zu spielen. Und Becker spurtete samt Ball in den Strafraum. Und Becker tanzte. Und Becker traf mit links zum 2:0, feierte sein Tor vor der Haupttribüne.

Klar, was das für das Spiel bedeutete. Die Leipziger mussten jetzt noch mehr einbringen, versuchten dies auch. Mit Einwechslungen, mit noch mehr Risiko. Und die Eisernen durften sich erst mal auf das konzentrieren, was sie besonders gut können: die Reihen schließen, Zweikämpfe führen, Bälle erobern und über Becker schnelle Gegenangriffe fahren.

Nur eine nennenswerte Chance ließen die Gastgeber bis zum späten Gegentreffer durch Willi Orban zu. Dabei kratzte Ryerson einen Schuss von Marcel Halstenberg, der Keeper Frederik Rönnow durch die Finger geflutscht war, von der Linie (68.). Apropos Ryerson: Zur Freude der Zuschauer erlaubte sich der Norweger kurz vor seiner Auswechslung in der 80. Minute die kleine Frechheit, in einer durchaus brenzligen Situation den Ball mit der Brust auf Rönnow zurückzuspielen. Und das gerade mal zwei Meter vor dem Tor.