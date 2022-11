Union: Lennart Grill und die Angst des Torhüters vor dem nächsten Rückpass

Warum das Heimspiel gegen Augsburg für den 23 Jahre alten Keeper der Eisernen auch im Hinblick auf seine weitere Karriere so wichtig ist.

Vor gut zwei Wochen war Lennart Grill, der Keeper des 1. FC Union Berlin, zu Gast beim klubeigenen Fernsehsender AFTV. In einem 30-minütigen Interview referierte der 23-Jährige, der dabei übrigens einen äußerst sympathischen Eindruck vermittelte, ausführlich über seinen Werdegang, der ihn von Idar-Oberstein aus über Mainz, Kaiserslautern, Leverkusen, Bergen im Sommer dieses Jahres nach Köpenick gebracht hat. Aber auch über das Spiel an sich kamen er und die Moderatorin Katharina Brendel ins Plaudern, unter anderem über das „Mitspielen“, also über die Momente, in denen ein Torhüter nicht nur als Torhüter, sondern auch als Fußballspieler gefragt ist.

Das ist insofern interessant, als dass Grill am vergangenen Sonntag während des Ligaspiels in Leverkusen beim Mitspielen schwer gepatzt hat, nach einem an sich gut getimten Rückpass von Rani Khedira bei der Spielfortsetzung zu lange zögerte, von Bayers Jeremie Frimpong geblockt wurde und damit das 0:2 durch Moussa Diaby einleitete. Im Nachgang sprachen alle von einem Geschenk, das der Gast dem Gastgeber gemacht habe. Der Ausgang der Partie ist bekannt: Leverkusen 5, Union 0. Es war die höchste Niederlage der Unioner seit dem Aufstieg vor dreieinhalb Jahren, mit der Konsequenz, dass die Tabellenführung dahin ist.

Coach Urs Fischer fordert eine Reaktion

„Ist man aufgeregt, wenn viel hintenrum gespielt wird?“, lautete jedenfalls in besagtem Interview die Frage. Worauf Grill, der auch im Heimspiel am Mittwoch gegen Augsburg (20.30 Uhr/Sky) den am Oberschenkel verletzten Frederik Rönnow vertreten wird, wie folgt antwortete: „Wenn der Gegner dich ständig unter Druck setzt und der Platz nicht optimal ist, der Ball deshalb gern mal hoppelt, ist das schon unangenehm.“

Andererseits habe man durch die häufigen Ballkontakte dann auch wenigstens etwas zu tun, führte der frühere Jugendnationalspieler weiter aus. Und wenn dann doch mal was passiert? Dann gebe es aus seiner Sicht nur eine Lösung: „Abhaken, weitermachen, hilft ja nichts.“ Wobei beim Abhaken und Weitermachen natürlich auch die Unterstützung der Mitspieler ein nicht unwesentlicher Faktor sei.

Der Zuspruch seiner Mitspieler ist ihm gewiss, sie mögen ihn, sie brauchen ihn, um im vorletzten Spiel vor der zweimonatigen WM-Pause die von Trainer Urs Fischer geforderte Reaktion zeigen zu können. „Wir spielen zu Hause, da wollen wir die drei Punkte in Berlin lassen“, erklärte der Schweizer Fußballlehrer, der mit Ausnahme von Rönnow und András Schäfer (Fuß-Operation) aus dem Vollen schöpfen kann, am Dienstag auf der obligatorischen Pressekonferenz.

Nur unter Druck entstehen Diamanten

Und doch ist das alles nicht so einfach für einen, der im Sommer auf Leihbasis von Leverkusen nach Köpenick gekommen war, um bei Union über mehr Spielpraxis den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, aber in den vergangenen Wochen nur selten zum Einsatz gekommen ist. Grill, der – mal abgesehen vom Auftritt in Leverkusen – bis dato im Trikot des FCU einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat, muss im Duell mit dem Tabellendreizehnten ganz allein mit der Angst vor dem nächsten Rückpass klarkommen, darf nicht noch mal patzen, damit Fischer bezüglich seiner Nervenstärke nicht ins Grübeln kommt, ja, damit die noch junge Karriere nicht vielleicht sogar einen kleinen Knick erfährt.

Das ist ein Druck, den in dieser Form im Endeffekt nur Torhüter kennen. Wobei man Unions Nummer 1b einfach nur die Daumen drücken kann, dass sie diesem Druck auch gewachsen sein wird. Das Zeug dazu hat sie allemal. Der passende, wiewohl etwas verzopfte Spruch zu Grills Situation ist einer, auf den gern mal die Motivationstrainer im Lande, aber auch immer mehr Fußballtrainer (u. a. Julian Nagelsmann) zurückgreifen. Er lautet: Nur unter Druck entstehen Diamanten.