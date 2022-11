Lost im Übereifer: Warum Union Berlin in Leverkusen regelrecht untergeht

Rani Khedira ist nicht nur für jeden Trainer ein ganz wunderbarer, weil gelehriger Spieler. Ja, auch für die Mitarbeiter der Presseabteilung eines Fußballvereins ist der 28-Jährige der geradezu ideale Profi. Nichts ist ihm zu viel, kein Autogramm, kein Sponsorentermin, kein Interview, kein Stopp in der Mixed Zone. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Union Berlin weiß, dass er für seinen Klub auch vor oder nach dem Spiel seinen Mann zu stehen hat.

So war der Mittelfeldspieler natürlich auch am Sonntagnachmittag zur Stelle, um nach dem 0:5 der Eisernen bei Bayer Leverkusen vor den laufenden Kameras und Aufnahmegeräten der Reporter mit einer ersten Einschätzung vorstellig zu werden. „Beschissen“ fühle sich das an, sagte er und kannte bei der anschließenden Selbstkritik keine Gnade: „Es war ein Totalausfall in der zweiten Halbzeit. Ein Ausrutscher, der uns einmal passieren darf und nur einmal passieren wird.“

Horrorstreifen für die erfolgsverwöhnten Profis

Schließlich brachte er auch noch eine treffliche Analyse vor: „Du startest denkbar ungünstig mit einem Gegentreffer aus einer Standardsituation in die zweite Halbzeit. Danach fangen wir uns durch einen eigenen Fehler das 0:2. Dann drehen wir uns dreimal um und es steht 0:5. Das können wir uns selbst nicht mehr erklären.“ Aufseiten der Leverkusener habe eben alles funktioniert und „bei uns war gefühlt der Stecker gezogen. Dass wir am Ende weiter hoch anlaufen, entspricht unserem Naturell.“

Und er selbst mittendrin als derjenige, der beim 0:1 durch den ehemaligen Unioner Robert Andrich nach einem Eckstoß nicht optimal positioniert ist, also nicht vom Tor weg, sondern seitlich vom Gegenspieler weg verteidigt. Der beim 0:2 einen Rückpass auf Torhüter Lennart Grill spielt und wenige Sekunden nach Grills schwerem Patzer als letzter Mann den erfolgreichen Abschluss von Moussa Diaby nicht verhindern kann. Der im Anschluss zusammen mit seinem Kollegen voll ins Risiko geht, dabei jedwede vom Übungsleiter vorgegebene taktische Richtlinie außer Acht lässt und schließlich von den zuvor so verunsicherten Leverkusenern in der Folge wiederholt überspielt wird. Was für ein Horrorstreifen für die erfolgsverwöhnten Profis, für das Trainerteam, für die mitgereisten Fans, der passende Titel könnte dafür wie folgt lauten: Lost im Übereifer.

Ins offene Messer sei seine Mannschaft gelaufen, erklärte Coach Urs Fischer nach der Partie, bezeichnete den Fußball, den seine Mannschaft in der zweiten Hälfte gespielt habe, in seiner Erregung als „Jugendfußball“. Das sollte gegenüber den Nachwuchsspielern da wie dort keineswegs abschätzig klingen, der Schweizer wollte damit nur aufzeigen, dass sich seine Spieler nicht mit kühlem Kopf, sondern mit einer ungewohnten Raserei an einem Comeback versucht hätten. Von einer „Ohrfeige“ sprach Fischer zudem, über die er in der Kabine nicht zu lange diskutieren wolle, denn: „Dafür hat es die Mannschaft im Jahr 2022 einfach zu gut gemacht.“

Trimmel gibt sich ganz entspannt

Ähnliches gab es auch von Christopher Trimmel zu hören, vom Kapitän, der nach der dritten Saisonniederlage gar mit einem leisen Lächeln vor die Kameras getreten war. „Wir spielen eine grandiose Saison – sind in der Europa League und im Pokal weiter“, sagte der Österreicher. Und: „Das wissen wir genau und wir wussten, dass es Spiele gibt, wo wir eine Packung kriegen. Nun haben wir am Mittwoch gegen Augsburg wieder ein wichtiges Heimspiel, wo wir punkten wollen. Wir wollen, so lange es geht, oben bleiben.“

Inzwischen ist der 1. FC Union Berlin, der durch die Niederlage die Tabellenführung an die Bayern verloren hat und nun Platz drei in der Tabelle einnimmt, in der Tat so gefestigt, dass auch diese 45 Minuten des Grauens wohl keine nachhaltigen Schäden nach sich ziehen werden. Es war vielmehr so, dass die Eisernen stets in der Lage waren, aus den bei schwächeren Auftritten gemachten Erfahrungen zu lernen. Siehe im Besonderen die Europa League, wo man sich in der Gruppenphase nach den beiden Niederlagen gegen Saint-Gilloise und Sporting Braga mit vier Siegen in Serie noch für die Zwischenrunde qualifizieren konnte und dort – wie die Auslosung am Montag ergeben hat – im Februar kommenden Jahres in Hin- und Rückspiel auf Ajax Amsterdam treffen wird.