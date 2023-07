Hertha BSC reist ohne Jessic Ngankam ins Trainingslager nach Zell am See

Berlins Fußball-Zweitligist kommt mit vier Torhütern und 23 Feldspielern in Österreich an. Die Verkaufskandidaten fehlen. Tolga Cigerci ist schon weg.

Dem Treppenlauf im Berliner Olympiastadion folgt jetzt für die Zweitliga-Fußballer von Hertha BSC eine andere Umgebung: der Zeller See, die Höhenzüge der Pinzgauer Grasberge und im Süden die Dreitausender der Hohen Tauern mit dem Kitzsteinhorn-Gletscher. Noch am Dienstag ließ Trainer Pal Dardai seine Spieler Liegestütze über zwei Treppen hinweg absolvieren oder auf einem Bein die Treppen zum Oberrang hinaufhüpfen. Am Mittwoch erreichte der Kader dann mit vier Torhütern und 23 Feldspielern Zell am See in Österreich. Dort soll es auf zwei Rasenplätzen samt Fitnesszelt bis zum 21. Juli laut Dardai neben einer konditionellen Grundlage vor allem auch um taktische Elemente gehen.

Wechsel von Ngankam nach Frankfurt kurz vor dem Abschluss

Seine Söhne Marton und Bence kommen beide mit ins Salzburger Land, auch Torhüter Oliver Christensen ist dabei, ebenso wie Marco Richter, Marc-Oliver Kempf oder Derry Scherhant sowie die Zugänge Toni Leistner, Jeremy Dudziak und Fabian Reese. Stürmer Jessic Ngankam fehlt allerdings. Offenbar steht der Wechsel des 22-Jährigen zu Eintracht Frankfurt kurz vor dem Abschluss. Zum Zweitliga-Start, wo Hertha am 29. Juli zum Samstagabendspiel (20.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf antritt, werden die Hertha-Fans den Publikumsliebling vermissen.

Außerdem trainieren die Profis, die teuer eingekauft wurden und noch Windhorst-Ära-Gehälter verdienen, in Berlin und arbeiten am Schenckendorffplatz, allerdings nicht mit der U23. „Es bleiben einige zu Hause, um Laufeinheiten zu absolvieren. Es gibt auch Arbeit mit dem Ball“, hatte Dardai frühzeitig klargestellt. „Ich muss jeden so vorbereiten, ob sie weggehen oder nicht, dass sie fit sind. Das ist meine Aufgabe. Egal wer, von A bis Z.“ Oder von L bis T, also von Dodi Lukebakio, an dem Lazio Rom Interesse haben soll, Torwart Alexander Schwolow und Suat Serdar über Krzysztof Piatek bis Lucas Tousart.

Weder in Zell am See noch in Berlin ist Mittelfeldspieler Tolga Cigerci dabei. Der 31-Jährige, der erst in der Winterpause gekommen war, verlässt Hertha BSC nach sechs Monaten schon wieder und wechselt zurück zum türkischen Klub MKE Ankaragücü. Dort hat er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Nach starken Auftritten zu Beginn, in denen Cigerci als neuer Boss auf dem Platz erschien, als Sechser mit Erfahrung, der sich engagiert, dirigiert und Verantwortung übernimmt, ließ er stark nach, absolvierte elf Partien, war zuletzt aber nicht mehr in der Stammformation.



Als Ablöse sind 350.000 Euro im Gespräch, die Summe, die Hertha im Januar für Cigerci ausgab. „Bei Tolgas Transfer im Winter haben wir vereinbart, im Falle eines Abstiegs die Situation gemeinsam zu bewerten“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber. „Wir haben für alle Seiten eine gute und faire Lösung gefunden.“