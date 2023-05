Im Herzschlagfinale des Abstiegskampfes hat Stuttgart die Karten neu gemischt

Vier Teams müssen am letzten Spieltag zittern: Wer folgt Hertha BSC in die Zweite Liga, wer kann sich in die Relegation und wer direkt retten?

Als der VfB Stuttgart die Karten im Tabellenkeller neu gemischt hatte, trat Sebastian Hoeneß energisch auf die Bremse. Von der schwäbischen Siegesparty nach dem Ausrufezeichen im Abstiegskampf ließ sich der Trainer keineswegs anstecken, stattdessen mahnte er mit ruhiger Stimme. Nach dem Sprung ans rettende Ufer müsse der VfB die Situation „richtig gut einordnen“.

Denn die Schwaben nutzten durch das 4:1 (1:1) beim FSV Mainz 05 zwar die Gunst der Stunde, sorgten für Ernüchterung bei Schalke 04 und dem VfL Bochum, rissen dazu den FC Augsburg in den Abstiegsstrudel, müssen aber dennoch weiter zittern. Vor dem letzten Spieltag ist völlig offen, wer Hertha BSC als zweiter Absteiger folgt. Fast alles ist möglich, die Liga bekommt ein Herzschlagfinale.

Stuttgart möchte nach dem ersten auch den zweiten Schritt machen

„Wir haben den ersten Schritt gemacht“, sagte Hoeneß erleichtert, nachdem die Schalker und Bochumer am Tag zuvor Punkte liegen gelassen hatten. Es werde aber „sehr wichtig, auch den zweiten Schritt zu machen“. Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim, die sich angesichts der Tordifferenz wohl keine Sorgen mehr machen muss, hat der VfB jedenfalls alles in der eigenen Hand. Und das, obwohl es vor Wochen keinesfalls danach ausgesehen hatte. „Es ist einfach mega“, sagte Chris Führich im DAZN-Interview, es purzelten die Steine nur so von der Seele: „Dieser Sieg ist enorm wichtig. Wir freuen uns sehr, haben einen wichtigen Schritt getan und werden in der kommenden Woche alles dafür tun, um es fix zu machen.“

Mit einem Sieg ist Stuttgart (32 Punkte) dank der deutlichen Tordifferenz aber nicht mehr von einem Nichtabstiegsplatz zu verdrängen, der dritte Gang in Liga zwei in den vergangenen sieben Jahren wäre verhindert. Wie sich der Vorletzte Schalke (31) bei RB Leipzig schlägt, ob Bochum (32), derzeit auf dem Relegationsrang, etwas gegen Leverkusen holt, soll keine Rolle spielen. „Da wird nicht spekuliert und nach links und rechts geschaut“, sagte Hoeneß. Zudem werde der Mannschaft die Erfahrung aus dem Vorjahr, als sich der VfB in letzter Minute gerettet hatte, „sicherlich nicht schaden. Wir wollen natürlich möglichst wenig Spannung.“

Die hätte sich gerne auch der FCA erspart, doch plötzlich geht es für die Augsburger (34) noch einmal um alles. „Die Situation ist beschissen“, schimpfte Niklas Dorsch nach dem 0:3 (0:0) gegen Borussia Dortmund und ergänzte mit Blick auf das „Endspiel“ bei Borussia Mönchengladbach: „Jetzt müssen wir zeigen, ob wir dem Druck standhalten.“

Trainer Enrico Maaßen forderte Lockerheit für die entscheidende Woche. Zudem habe Augsburg schon oft gezeigt, „dass wir den Kopf über Wasser halten können“, betonte Dorsch. Ein Selbstläufer wird der Weg ins 13. Bundesligajahr in Folge jedoch keineswegs. Trotz der neuen Ausgangslage und der schwierigen Aufgaben haben Schalke und Bochum schließlich noch nicht aufgegeben.

Schalke und Bochum können sich noch direkt retten

Die Konstellationen sind jedem Vertreter klar. Verlieren etwa die Königsblauen in Leipzig, geht es für sie sicher zurück in Liga zwei. Gewinnt die Konkurrenz ihre Spiele, hilft Schalke nicht einmal ein Sieg. Bei einem eigenen Remis könnten sich die Knappen auf Relegationsrang 16 retten, falls Bochum gegen Leverkusen verliert. Bochum stiege dann direkt ab. Dann würde Thomas Letsch, so er denn in diesem Fall Trainer in Bochum bleiben sollte, in den Genuss eines weiteren Gastspiels im Olympiastadion kommen. „Es war mein erstes Mal hier und eine fantastische Atmosphäre“, lobte er die Stimmung der mehr als 70.000 Zuschauer. „Wenn es immer so ist, dann Hut ab, das war beeindruckend“, sagte er.

Da seine Rückkehr ins Olympiastadion in der kommenden Saison aber den Abstieg am Sonntag oder nach der Relegation zur Folge hätte, würde er darauf zumindest in der nächsten Spielzeit gerne verzichten. Wie er diesem Szenario entgehen kann, erzählte einer seiner Abwehrspieler. „Jetzt heißt es noch eine Woche Arschbacken zusammenkneifen und noch einmal alles rausholen“, sagte Bochums Keven Schlotterbeck, der das so wichtige 1:1 bei Hertha BSC in der Nachspielzeit erzielte – und sprach damit wohl allen Beteiligten im Abstiegskampf aus der Seele.