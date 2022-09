Schweizer Riegel 2.0: Wie Union-Coach Fischer die Gegner zur Verzweiflung bringt

Auch viele andere Bundesliga-Mannschaften agieren defensiv in einem 5-3-2-System, aber keine macht das so gut wie die des 1. FC Union Berlin.

Zeitreise, zurück ins Jahr 1931. Der Österreicher Karl Rappan sieht sich nach einer Versetzung durch seinen Arbeitgeber, einem Textilunternehmen aus Wien, zu einem Umzug nach Genf veranlasst. Der hochtalentierte Fußballer, der in den Jahren zuvor in seiner Heimatstadt die Farben des SC Wacker, aber auch die von Austria und Rapid getragen hat, schließt sich dem Servette Football Club Genève an. Wo er sich ab 1932 nicht nur als Spieler, sondern als Spielertrainer einbringt.

Aus Mangel an fähigen Angreifern sieht er sich in dieser Funktion zu einer Stärkung der Defensive gezwungen. Aus dem damals weit verbreiteten 2-3-5 macht er etwas ganz eigenes, indem er die beiden Außenläufer nach hinten zieht, das Verteidigerpärchen in Ausputzer und Vorstopper zerlegt und den Mitteläufer mit der Order aufs Feld schickt, unter Beihilfe der zwei, sich fallen lassenden Halbstürmer doch bitte „hinhaltend Widerstand“ zu leisten. Rappan setzt dabei nicht mehr nur auf Mann-, sondern auch auf Raumdeckung, löst starre Muster auf, um über mehr Flexibilität mehr Stabilität zu gewinnen.

Beachtliche Erfolge mit der Schweizer Nationalmannschaft

Der Rest ist Fußballgeschichte. Rappan gewinnt dank des sogenannten Schweizer Riegels (auch als Rappan-Riegel oder Verrou bezeichnet) mit Servette, später auch mit dem Grasshopper Club Zürich und Lausanne Sports mehrmals die Schweizer Meisterschaft. Auch als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft feiert er mit seiner spieltaktischen Neuerung beachtliche Erfolge, führt die „Nati“ 1938 zu ihrem ersten Sieg gegen England, im gleichen Jahr zu einem Sieg im Wiederholungsspiel des WM-Achtelfinals gegen die sogenannte Großdeutsche Mannschaft, bestehend aus den besten Spielern Deutschlands und Österreichs, bevor man im Viertelfinale an den Ungarn scheitert.

Rappan wird, weil er quasi den Libero erfindet und mit seinem Ansatz die Basis für den von den Italienern geprägten Catenaccio schafft, unter den Trainern dieser Welt zur Legende, ist als Mensch wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft und seiner Nähe zum Nazi-Regime allerdings bis zu seinem Tod im Jahr 1995 mit einem schweren Makel behaftet.

Was das mit dem 1. FC Union Berlin zu tun hat? Mit den Eisernen, die am Sonnabend als Tabellenführer in den achten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 gehen und dabei in der Frankfurter Arena auf die dort heimische Eintracht treffen? Nun, Urs Fischer mag zwar kein Revolutionär wie Rappan sein, aber auch er ist den Kollegen in der höchsten deutschen Spielklasse derzeit in Sachen Taktik einen Schritt voraus, gibt Beispiel, wie man mit System der Reihe nach vermeintlich besser besetzte Teams düpieren kann.

Dickes Lob von Freiburgs Streich

Bei keinem anderen funktioniert das in der Defensive praktizierte 5-3-2, auf das auch viele andere Fußballerlehrer inzwischen schwören, nämlich so gut wie bei ihm. Bei keinem anderen führt dies geradezu zwangsläufig dazu, dass der Gegner so selten zum Abschluss kommt. Noch nicht einmal die Bayern waren beim Gastspiel in der Alten Försterei in der Lage, diesen Schweizer Riegel 2.0 zu brechen, mussten sich schließlich mit einem 1:1 begnügen.

„Es gibt da ja dieses 5-3-2 mit einem Sechser, zwei Achter und zwei Stürmern. Wenn du das gegen Union Berlin spielst, ist das brutal. Wenn das gut eingespielt ist wie bei Union, dann findest du keine Räume“, hat Freiburgs Trainer Christian Streich in „Einfach mal luppen“, dem Podcast der Kroos-Brüder Toni und Felix, erst neulich gesagt. Er berichtete zudem davon, dass er bei einem Ligaduell mit den Eisernen im Dezember 2021 Fischers System einfach mal gespiegelt habe. Aus Respekt, aber auch aus Angst vor einer weiteren Niederlage.

„Das mache ich nicht mit, dachte ich mir, sonst gehen wir wieder als Verlierer vom Platz“, so der 57-Jährige. Das Ergebnis: ein wenig unterhaltsames 0:0. Streich schloss mit einem dicken Lob: „Die haben eine wahnsinnige Struktur und Organisationsform, üben das wahrscheinlich dreimal die Woche in entsprechenden Trainingsformen. Urs und seine Trainer sind wahnsinnig schlau. Das ist unglaublich, was sie für eine Arbeit leisten.“ Man könnte auch sagen: Fischer ist der gewiefteste Spielverderber.

Nur Platz 17 in der Passquoten-Tabelle

Seit etwas mehr als zwei Jahren spielen die Unioner nun schon fast ausschließlich in diesem 5-3-2, bewegen sich geführt von Robin Knoche und Rani Khedira in dieser Organisationsform inzwischen so selbstverständlich, dass Fischer während der Partien nur noch selten korrigierend eingreifen muss. Dass es immer wieder zu Zweikampf-Situationen samt erfolgreicher Balleroberung kommt, aus denen sich dann über Sheraldo Becker oder Jordan Siebatcheu gefährliche Gegenangriffe entwickeln lassen.

Das ist Fußball, so eklig, wie Fischer sich das wünscht. Und doch ist das noch nicht der Fußball, der ihm gefällt. „Man muss nicht immer den Ball haben, aber wenn du den Ball hast, mach etwas draus“, lautet eine seiner Maximen, wohlwissend, dass man mit einer ausschließlich destruktiven Spielweise alsbald einer Stagnation anheimfällt. Und so weist er immer wieder darauf hin, dass er mit der Passquote seiner Mannschaft alles andere als zufrieden ist. Er sagt: „Da musst du, um eine gute Spielfortführung zu haben, bei 80 Prozent sein.“ Der Wert für die aktuelle Spielzeit liegt tatsächlich bei 75,1 Prozent. Das macht in der entsprechenden Tabelle Platz 17.