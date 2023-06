Fußball der Frauen: Mehr Sichtbarkeit, mehr Plätze, mehr Masse

Es war ein Ambiente mit Start-up-Charakter, in dem sich die Runde am Dienstagabend traf, um über Fußball zu diskutieren. Unter dem Titel „Quo vadis, Fußball der Frauen?“ war am Rande der Digital-Konferenz Republica nach Friedrichshain geladen worden. Zwischen großen Logos eines Sportartikelherstellers, begleitet von einem DJ und auf – natürlich – farblich abgestimmten Stühlen und Sofas in Grüntönen, sollte eine Bestandsaufnahme erfolgen: Wie steht es ein Jahr nach der so begeisternden EM der Frauen in England um den Frauenfußball in Deutschland?

Diskutiert wurde diese Frage am Dienstag von einer heterogenen Runde – unter anderem mit Ariane Hingst von Viktoria Berlin und Jennifer Zietz von Union Berlin, aber auch mit Kaweh Niroomand (Sprecher der Sportmetropole Berlin) und Steffen Rülke vom Bundesministerium für Inneres (BMI). Sie alle waren sich einig: Es hat sich viel, aber noch lange nicht genug getan im Frauenfußball. Vor allem infrastrukturell gibt es weiterhin großen Nachholbedarf.

Frauen im Fußball mitdenken, Perspektiven im Profisport bieten

Darin waren sich am Dienstag alle einig – unabhängig von jeglichen Konzepten. So saßen in Unions Sportlicher Leiterin Zietz, Viktoria Geschäftsführerin Hingst und Kamyar Niroumand als Präsident von Hertha 03 Zehlendorf Vertreter dreier sehr unterschiedlichen Ansätzen im Frauenfußball auf den grünen Möbeln. Union Berlin will seine Frauenmannschaft klubintern fördern und mittelfristig in die Bundesliga führen. Bei Viktoria Berlin hat sich vorigen Sommer eine Gruppe von Investorinnen diesem Ziel angenommen. Hertha 03 gab jüngst seine Mädchen- und Frauenabteilung an Hertha BSC ab. „Letztendlich haben wir alle das gleiche Ziel“, sagte Unions Zietz am Dienstag, „es geht darum, den Frauenfußball zu stärken und annähernd gleiche Rahmenbedingungen wie bei den Männern zu schaffen.“

Dass es hierbei um mehr als das vielzitierte Equal Pay, sprich die gleiche Bezahlung männlicher und weiblicher Profis geht, wurde betont. Vielmehr geht es darum, Frauen im Fußball allgemein umfangreicher mitzudenken – und so mehr Fußballerinnen die Perspektive Profisport bieten zu können. So erinnerten mehrere Gesprächsgäste an eine lange stiefmütterliche Behandlung der Frauenabteilungen in Berliner Klubs.

Zahlreiche Profi-Klubs, die mittlerweile in den Bundesligen der Männer und der Frauen vertreten sind, beweisen, dass sich das mittlerweile durchaus verändert hat, ebenso wie die besagte EM und neue Zuschauerrekorde im Frauenfußball. Auch in Berlin hat sich viel getan. So berichtete Hingst von größeren Aufwandsentschädigungen und stark verbesserter Infrastruktur für die Regionalliga-Fußballerinnen von Viktoria. Auch Zietz sagte: „Wir haben vom sportlichen Erfolg der Männer profitiert und konnten ein bisschen Geld in die Hand nehmen.“ Etwa für den Aufbau eines Funktionärsteams bei Union, für medizinisches Personal, aber auch für Gehälter, die dafür sorgen, dass einige Spielerinnen des ambitionierten Drittligisten ab Sommer Vollprofis werden.

Was laut der Runde bliebe, seien zwei Kernprobleme, deren Lösung entscheidend für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs sein soll: mangelnde Kapazitäten und Plätze auf Vereinsseite sowie das der Sichtbarkeit und öffentlichen Präsenz. Zwar betonte Kaweh Niroomand von der Sportmetropole zu Recht, dass Frauen in anderen Sportarten „von der Rückendeckung, die der Frauenfußball erfährt, nur träumen können“. Allerdings forderte auch er mehr Investitionen in neue und bessere Fußballplätze, explizit auch für Sportlerinnen.

Steffen Rülke vom BMI schob die Verantwortung für solche Investitionen am Dienstag an den links neben ihm sitzenden Christian Gaebler als Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen weiter. Der gab wiederum zu, dass Fußballplätze und Sportstätten allgemein bei der Stadtplanung in der Vergangenheit zu häufig schlicht „vergessen“ worden seien – ein Paradebeispiel, wie viel Verbesserungspotenzial es im gesamten Frauensport gibt.

Eine Frage blieb am Dienstag unbeantwortet: Wie genau sollen diese Potenziale erfüllt und der Bedarf gedeckt werden? So profitieren vom Engagement Viktoria Berlins und dem 1. FC Union allen voran die beiden Klubs selbst. Und auch die tolle, laut Stefen Rülke so wichtige EM-Stimmung des Vorjahres wird aktuell massiv dadurch getrübt, dass sechs Wochen vor der WM in Australien und Neuseeland noch immer nicht feststeht, ob die WM hierzulande übertragen wird. Es dürfte in Zukunft darum gehen, den Frauenfußball nicht nur sichtbarer zu machen und zu professionalisieren, sondern auch in der Breite besser aufzustellen.