Die Analyse ist messerscharf. Sie stellt der Talentförderung im deutschen Männerfußball ein vernichtendes Zeugnis aus. Eine am Mittwoch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte Studie zeigt laut des zuständigen Sportlichen Leiters Joti Chatzialexiou: „Deutschland schneidet in der Ausbildung schlecht ab. Auch, was die Tendenz der vergangenen Jahre angeht. Wir schauen in Deutschland zurück auf eine negative Entwicklung. Bei uns schrillen die Alarmglocken.“

Der Frankfurter Fachmann hatte diesen Niedergang lange vorausgesehen und früh versucht, gegenzusteuern. Als umso bedeutender schätzt es der Nachwuchsexperte ein, dass er am frühen Mittwochmorgen bei einem Pressegespräch gleichzeitig mit den verheerenden Studienergebnissen einen „Meilenstein für kommende Generationen“ junger Fußballspieler hierzulande vorstellen konnte: „Die Spieler sind die Gewinner.“

Im Nachwuchs wird der Begriff Bundesliga abgeschafft

Ab 2024 werden die A-Junioren- und B-Junioren-Bundesliga abgeschafft. Die neuen Spielklassen heißen künftig U19- und U17-Nachwuchsliga. „Wir wollen nicht ständig hören, dass Spieler schon vier Jahre Bundesliga gespielt haben. Das hat auch etwas mit dem Kopf zu tun“, erklärt Chatzialexiou.



Der DFB musste diesen zentralen Baustein im erstmals 2018 vom damaligen DFB-Direktor Oliver Bierhoff vorgestellten „Projekt Zukunft“ ein halbes Jahrzehnt gegen erbitterten Widerstand der Landesverbände und von Amateurvereinen durchsetzen. Vorausgegangen waren unzählige Arbeitssitzungen und Workshops, ehe das mehrfach überarbeitete Puzzlestück am Dienstagmittag im DFB-Vorstand abgenickt wurde. Zuvor hatten die Leiter der Nachwuchsleistungszenten sich in Hamburg beim FC St. Pauli getroffen und die Reform zu 100 Prozent unterstützt. „Bis dahin war es ein zäher Prozess“, räumt Chatzialexiou als Erfinder des Projekts ein.

Alle 56 Klubs in Deutschland, die ein Nachwuchsleistungszentrum unterhalten, sind in den neuen Wettbewerben dabei, für sie gibt es keinen Auf- und Abstieg mehr, sondern drei Spielrunden, die für die besten Teams ab Achtelfinale in K.o.-Spielen um die deutsche Meisterschaft münden. Bis zu elf Amateurvereine können sich zusätzlich qualifizieren. Das haben die lange skeptischen Landesverbände in den langwierigen Verhandlungen durchgesetzt.

Ohne die Furcht vorm Abstieg hofft man im DFB, dass Jugendtrainer künftig auf eine „Misserfolgsvermeidungsstrategie“ verzichten. Zu oft, so Chatzialexiou, habe man feststellen müssen, dass „Mannschaften destruktiv spielen, um die Klasse zu halten“. Künftig würde ein System etabliert, „in dem sich Trainer und Spieler auf die Entwicklung konzentrieren können“. Mehr K.o.-Runden als bisher (mit dann 16 statt derzeit nur vier Teilnehmern im abschließenden Titelkampf) sorgen den Plänen zufolge im Spitzenbereich aber auch für „mehr Druck“, was dort ausdrücklich erwünscht sei.

Der Übergangsbereich vom Junioren- zum echten Männerfußball ist laut Sportlichem Leiter „das dickste Brett, das wir bohren mussten“. In sämtlichen Vergleichsgrößen der vom DFB und der DFL in Auftrag gegebenen Studie mit Blick auf die Jahre 2009 bis 2022 erreichte die Bundesliga im Vergleich der sechs europäischen Spitzenligen Deutschland, England, Spanien, Italien, Frankreich und Portugal unterdurchschnittliche Ergebnisse.

Die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre sei in Deutschland besonders bedenklich, in Frankreich dagegen „sehr positiv“. Kein einziger deutscher Verein schafft es derzeit in die Top Ten der Nachwuchsförderung. „Wir haben in Deutschland einen sehr engen Flaschenhals, aber auch wenige Talente, die bereit sind, sich über die Dritte Liga in den Profifußball zu etablieren.“ Im jungen Alter, so Chatzialexiou, bekämen „viele Spieler bei uns zu wenig Spielpraxis und gehen dem System verloren. Es herrscht wenig Geduld.“

In Spanien debütieren Talente viel früher im Profibereich als in Deutschland

In Spanien debütieren die Talente im Schnitt viel früher im Profibereich, aber dafür vermehrt unterhalb der Primera Division. Dort werden durchschnittlich 15 von 100 Jungprofis zu internationalen Topspielern, in Deutschland nur zehn von 100. Noch eine Vergleichszahl: In Portugal schaffen es 100 Spieler je eine Million Einwohner in den Profibereich, in Deutschland nur 16.



Chatzialexiou ist froh, inzwischen über derartiges Zahlenmaterial zu verfügen, um besser argumentieren zu können. „Wir waren ein bisschen Neandertaler. Uns fehlten Datenbänke.“ Er weist zudem auf dringenden Nachholbedarf in jüngeren Jahrgängen hin. „Wir müssen die U14 bis U16 noch stärker ins Visier nehmen.“ Dort sollen Trainer künftig gezwungen sein, jedem Spieler, der mit im Kader steht, eine Mindesteinsatzzeit zu geben. Pläne stecken in der Schublade, in dieser Altersklasse Begegnungen in drei Drittel zu teilen, kein Spieler dürfte dann weniger als ein Drittel auf dem Platz stehen. Chatzialexiou muss noch viele dicke Bretter bohren.