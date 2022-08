Was auch immer die Dessauer Gifttäter zu ihrem Anschlag veranlasst hat, allzu lange werden sie nicht über die Konsequenzen ihres Handelns nachgedacht haben. Als die Unbekannten den Rasen im Paul-Greifzu-Stadion mit einer Chemikalie verwüsteten, verwandelten sie den DFB-Pokal-Traum von Teutonia Ottensen in einen wirtschaftlichen Albtraum – und dämpften die Vorfreude auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte erheblich.

Mangels kurzfristiger Alternativen findet das Erstrunden-„Heimspiel“ des Hamburger Regionalligisten am Dienstag (20.46 Uhr, ZDF und Sky) gegen Cup-Verteidiger RB Leipzig in der Red Bull Arena der Sachsen statt. Die Wirkung der Übeltäter verfehlte den eigentlichen Adressaten: Denn der mutmaßliche Protest gegen RB schadete vor allem der Teutonia, der Verluste im fünfstelligen Bereich drohen. Leipzig hingegen profitiert von dem kriminellen Akt, genießt ungewollt die Vorzüge des Heimrechts.

„Diese bekloppten Leute schaden nur dem FC Teutonia 05, sicherlich nicht Leipzig“, polterte Teutonias Sportlicher Leiter Liborio Mazzagatti am Donnerstag. Immerhin darf der Klub auf Unterstützung des finanzstarken Bundesligisten hoffen; RB will sich wohl an den anfallenden Kosten beteiligen.

Ein kleiner, aber schwacher Trost für den krassen Außenseiter, der sich auch vom Mitgefühl des gegnerischen Trainers Domenico Tedesco („Man schadet diesem Verein extrem“) wenig kaufen kann. Also besinnt sich Ottensens Cheftrainer David Bergner, vom Anschlag „erschüttert“, lieber auf das Sportliche: „Wir wollen nicht nur den Bus am eigenen Sechzehner parken“, versprach er. Bergner arbeitete von 2010 bis 2012 selbst für die zweite Mannschaft von RB, zudem absolvierte er 2015/16 zusammen mit Tedesco, der ihn als „Trainerfuchs“ adelte, den Lehrgang.

Den bitteren Umständen des Pokal-Highlights begegnet er mit Zweckoptimismus: „Für die Jungs ist es eine super Erfahrung, in so einem großen Stadion zu spielen“, sagte er im DFB.de-Interview.

Am liebsten wären seine Jungs wohl auf dem eigenen Kunstrasen in Hamburg aufgelaufen, doch das ließen die DFB-Richtlinien nicht zu. Weil unter anderem der FC St. Pauli sein Stadion nicht zur Verfügung stellen wollte, fand die Teutonia im 350 km (!) entfernten Dessau in Sachsen-Anhalt einen geeigneten Austragungsort – bis vor eineinhalb Wochen.

In der Red Bull Arena werden rund 10.000 Besucher erwartet, die dem ambitionierten Regionalligisten zumindest für 90 Minuten einen Vorgeschmack auf die Bühne verschaffen, die mittelfristig angestrebt wird. 2020 beantragte der frühere Kult-Klub nach dem Regionalliga-Abbruch wegen Corona erstmals die Drittligalizenz – doch der TSV Havelse ging in die Aufstiegsspiele. Seitdem ist die Dritte Liga das klare Ziel.

Dafür verpflichtete Ottensen vor der Saison fast ausschließlich Profis und trainiert erstmals unter Profibedingungen. Dennoch missglückte der Start mit nur einem Pünktchen aus drei Partien, seitdem folgten immerhin zwei Siege – pünktlich vor dem Heim-Auswärtsspiel in Leipzig, in dem man auch auf die Erfahrung von Offensivspieler Linus Meyer hofft. Der 30-Jährige steht bereits vor seiner sechsten DFB-Pokal-Partie, traf dabei schon gegen den FC Bayern München und gegen Dynamo Dresden ins Tor und möchte das nun auch in Leipzig gegen Leipzig wiederholen.