DFB-Pokal: Zweitligist Hertha BSC schießt Erstligist Mainz aus dem Wettbewerb

Wie es sich anfühlt, am Tabellenende der Ersten Liga zu stehen, das wissen etliche Spieler aus dem aktuellen Team von Hertha BSC noch ganz gut aus der vorherigen Saison und auch aus der davor. Als Zweitligist hat es sich zuletzt einfacher und vor allem öfter gesiegt für die Berliner. Und vermutlich auch deshalb agierten sie am Mittwochabend im DFB-Pokalspiel gegen Mainz 05, den Letzten der Ersten Liga, von Anfang an selbstbewusster, schneller, agiler.



Bei den Mainzern, die in der Liga nach neun Spieltagen noch keine Partie gewinnen konnten, hatte es am Mittwoch zudem Unstimmigkeiten zwischen ihrem Profi Anwar El Ghazi und der Vereinsführung gegeben wegen der Interpretation eines Palästina-Posts des Spielers, der offenbar seit Beginn der Woche krankgeschrieben ist.

Fabian Reese verbeugt sich galant vor dem Berliner Heimpublikum

Die Mainzer hätten sich sich laut Trainer Bo Svensson auf die Jagd nach dem guten Gefühl begeben sollen. Die Herthaner taten das, was Trainer Pal Dardai ihnen aufgetragen hatte: Sie jagten den Erstligisten. Und sie schossen ihre spielentscheidenden Tore beim 3:0 (1:0)-Sieg genau in den Momenten, in denen es einem verunsicherten Team am meisten wehtut: durch einen Foulelfmeter kurz vor und einen Handelfmeter kurz nach der Pause.



Eine erste Torchance hatten die Berliner nach Freistoß von Jonjoe Kenny. Marc-Oliver Kempf köpfte den Ball nur knapp neben den Torpfosten (8.). Kurz darauf rutschte Marten Winkler in der Strafraummitte an einer scharfen Hereingabe von Fabian Reese vorbei.

Wie schon so oft in dieser Saison war Reese auf der linken Seite derjenige, der das Spiel von Hertha BSC unermüdlich nach vorne trieb. Seine Flanke in den Strafraum erreichte wiederum Winkler, der freistehend abzog, aber der Mainzer Torhüter Robin Zentner parierte den Schuss (16.).



Die einzige Tormöglichkeit der Mainzer in Halbzeit eins endete mit einem „Klack“ - nach einem Einwurf und einem Schuss von Leandro Barreiro an der Torlatte. Die Berliner kamen zu weiteren Chancen, doch Toni Leistners Kopfball (35.) flog zu hoch übers Tor und als Haris Tabkovic allein aufs Mainzer Tor zurannte und der Winkel immer spitzer wurde, war erneut Zentner zur Stelle (42.).

Florian Niederlechner, der bis dahin viel nach vorne und noch mehr nach hinten geackert hatte, was an seinem erd- und rasenfarbigen Trikot zu sehen war, wurde in der Nachspielminute der ersten Spielhälfte im Mainzer Strafraum gefoult. Reese schickte Torhüter Zentner beim anschließenden Strafstoß in die falsche Ecke, der Ball flog flach ins linke Eck. Reese zeigte erst die Faust, dann verbeugte er sich galant vor dem Heimpublikum. Knapp 30.000 Zuschauer waren ins Olympiastadion gekommen.

Haris Tabakovic schießt sein zwölftes Tor für Hertha BSC

Kurz nach der Pause war dann alles, was sich das Mainzer Team von Bo Svensson vorgenommen hatte, Makulatur. Denn nach einem weiten Einwurf von Reese in den Strafraum hinein, fuhr Brajan Gruda seinen Arm zur Ballabwehr aus, Handelfmeter. Tabakovic trat an, visierte den Ball - und jagte ihn halbhoch in der Tormitte zum 2:0 (49.) ins Mainzer Netz.

Etwa zehn Minuten später reagierte Svensson mit einem Dreifachwechsel. Doch Hertha dominierte die Partie weiter. Wieder war es Reese, der einen Angriff einleitete, der schnell, einfach und formschön vollendet wurde: Kenny flankte von rechts in den Strafraum, Tabakovic stieg hoch und köpfte ziemlich unbedrängt zum 3:0 (61.) ein. Es war sein zwölftes Tor im zwölften Pflichtspiel für Hertha BSC.



In der Folge brachten die Mainzer nichts Zählbares mehr zustande, Hertha hielt mannschaftlich geschlossen dagegen und konnte es sich leisten, im Hinblick auf die Zweitliga-Partie am Sonntag in Rostock einen Gang zurückzuschalten.