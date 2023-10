Ein Boateng geht bei Hertha, ein anderer Boateng kommt zum FC Bayern

Die Karrieren von Kevin-Prince und Jérôme Boateng scheinen sich an diesem Wochenende in zwei sehr unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Während Jérôme vor einer möglichen Rückkehr zum FC Bayern steht und am Sonntag bereits auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße in München mit dem Team mittrainierte, verabschiedete sich Kevin-Prince am Sonnabend im blau ausgeleuchteten Berliner Olympiastadion vor 66.113 Zuschauern von seinem Leben als Profi-Fußballer.

Kevin-Prince sah anders aus als zuletzt: der Bart ist ab, die Haare raspelkurz geschoren, die großen Gesten beherrscht der 36-Jährige aus dem Wedding aber noch immer. Erst wurde er von Hertha-Präsident Kay Bernstein innig gedrückt. Der hatte ja bei seiner Wahl angekündigt, im Verein künftig für eine neue Abschiedskultur zu sorgen.

Ostkurve im Berliner Olympiastadion feiert Kevin-Prince Boateng

Dann kuschelte sich Boateng an die Brust von Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich - und machte sich mit seiner Nummer 27 auf dem Trikotrücken auf die Runde, hielt auf der blauen Laufbahn vor der Ostkurve an, streckte die Hände schwungvoll nach vorne - die Hertha-Fans auf den Rängen taten es ihm gleich. Arme hoch. Die Fans auch: „Hey, hey, hey“, riefen sie.



Kevin-Prince ist noch immer einer von ihnen. Das will er auch sein. „Ich bin hier groß geworden. Ich wurde hier zum Profi. Ihr seid immer in meinem Herzen“, hatte er ins Stadion-Mikrofon gerufen.

Sportlich endete Boatengs Laufbahn als Fußballprofi, in der er 2011 italienischer Meister mit dem AC Mailand und 2019 spanischer Meister mit dem FC Barcelona, sowie 2018 DFB-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt geworden war, damit, dass er als Herthas Vizekapitän den Abstieg seines Heimatklubs in die Zweite Liga nicht verhindern konnte. Doch das enttäuschende Ende hielt die Fans nicht davon ab, ihren Prince zu lieben. Boateng-Sprechchöre am Sonnabend waren der Beweis. „Ich bin Herthaner. Ich werde diesem Verein immer treu bleiben. Ha, Ho, He für immer“, brüllte Boateng.

Privat hat das „Für-Immer“ bei ihm so manche Wendung erfahren. So hatte Boateng erst tags zuvor im sozialen Netzwerk Bilder seiner Taufe in einem See, auf dem im Hintergrund Segelboote liegen, geteilt. „Offenbarung 3,20 – Und es liegt an uns, die Tür zu öffnen oder nicht. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben“, schrieb er dazu.

Jérôme Boateng trainierte am Sonntag beim FC Bayern mit

In seiner Jugend war Boateng zum Islam konvertiert; da etliche seiner Freunde Moslems waren. Später dankte der ghanaische Nationalspieler öfter Gott und sprach übers Beten. Sein früherer Hertha-Teamkollege Dodi Lukabakio antwortete auf die erneute Taufe: „Ruhm und Ehre für Jesus, stolz auf dich, mein Bro, das ist nur der Anfang.“

Jérôme Boateng an der Säbener Straße: Der Berliner nimmt am Sonntag am Training des FC Bayern München teil. Smith/imago

Ob es für Jérôme, den Halbbruder von Kevin-Prince, der nicht im Wedding, sondern in Wilmersdorf aufwuchs, einen neuen Anfang in der Fußball-Bundesliga geben wird? Dass der 35-Jährige bereits beim FC Bayern mittrainiert - zwei Jahre nachdem der die Münchner den Vertrag des Nationalspielers, der 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde, nicht mehr verlängert hatten, spricht dafür. Der Innenverteidiger war zuletzt ja ohne Verein, nachdem er bei Olympique Lyon keinen Vertrag mehr erhalten hatte. Gleichzeitig mangelt es den Münchnern an gesunden Innenverteidigern. Sowohl Min-Jae Kim, Dayot Upamecano also auch Matthijs de Ligt fielen zuletzt aus - und Leon Goretzka musste aushelfen.

So könnte es zwischen dem FC Bayern und Jérôme Boateng zu einer Win-Win-Situation kommen. Schließlich hat der Abwehrspieler in München künftig weitere Dinge abzuwehren. Erst vor wenige Tagen wurde bekannt, dass das Verfahren gegen Jérôme Boateng wegen des Verdachts gewalttätiger Attacken auf seine frühere Freundin neu aufgerollt werden muss. Das Bayerische Oberste Landesgericht hob die Verurteilung wegen Körperverletzung und Beleidigung auf, nach der Boateng eine Geldstrafe von insgesamt 1,2 Millionen Euro erhielt. Der Prozess wird vor dem Landgericht München I neu aufgerollt.