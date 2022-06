La Bombonera, das klingt nach was – Pralinenschachtel, mmh. Buenos Aires, Arena der Boca Juniors, da schwingt mit: Liebe, Leidenschaft, für Fußball leben, wie es Argentinier tun. Und was passiert nun, da Hertha BSC ein durchdachtes, vom Klub finanzierbares Konzept für ein neues Stadion präsentiert, das für die Profisparte zeitgemäß und angemessen groß erscheint? Was ist, da die Pläne für eine Berliner 45.000-Zuschauer-Bombonera am Lindeneck nördlich des Maifelds offenliegen?

Es kommen Worte ins Spiel, die nicht so süß klingen: Lärmemission, Denkmalschutz. Darüber würden sie in La Boca, wo eine schmale Straße die Stadionwand von Wohnhäusern trennt, sicher kichern. Lärmemission – wenn das ganze Quartier mit seinen Kickern singt und trommelt? Denkmalschutz – wo Diego Maradona auf dem Sockel steht und rundum am Betrieb mitverdient wird?

Der Olympiapark soll ja nun schon länger Schaufenster für ein zeitgemäßes Sportverständnis werden. Schon länger ist auch die Umsiedlung des Reitsportvereins am Maifeld angedacht. Dass Charlottenburg-Wilmersdorfs Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) kundtut, sie halte nichts davon, wenn „kommerzieller Sport den Vereinssport verdrängt“, ist interessant. Denn genau das passierte zuletzt mit der Tennisabteilung von Spandau 04 im Olympiapark wegen des gerade stattfindenden Tennis-Profiturniers, durchgewunken vom früheren Sport-Staatssekretär, mit dem Schmitt-Schmelz verbunden ist.

Politische Pirouetten gibt es auch rund um die Original-Bombonera, klar. Doch Entwicklung bedeutet auch in Berlin-Ruhleben Wandel. Tatsächlich hat Hertha Innovation mitgedacht, eine Projektionsfläche für Public Viewing Richtung Maifeld angeboten. Wenn diese Brache zum „MyField“ würde, Events und neue Bewegung entstünden, wäre auch dies ein Schritt aus der Starre, die seit Jahren lähmt.