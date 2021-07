Berlin - Nichts ist unmöglich. Das war nur der Werbeslogan eines asiatischen Autobauers, klar, aber in London hat er sich am Sonntagabend bewahrheitet: 65.000 Zuschauer verfolgten im Wembley-Stadion das Finale der Europameisterschaft zwischen Italien und England, jenes 4:3 nach dem Elfmeterschießen. Superspreader-Event, dieser Begriff ist inzwischen etwas aus dem aktiven Sprachgebrauch verschwunden, anders als die Corona-Pandemie, der die momentan zumindest in Europa durchatmende Menschheit dieses Wortungetüm zu verdanken hat.

Die Tour lotet permanent Grenzen aus