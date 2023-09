Leonardo Bonucci, der seit Ende August die Farben des 1. FC Union Berlin trägt, hat laut übereinstimmenden Medienberichten, rechtliche Schritte gegen seinen ehemaligen Verein Juventus Turin eingeleitet. Der 36 Jahre alte Abwehrspieler war vor seinem Wechsel zum Berliner Bundesligisten beim italienischen Rekordmeister trotz eines laufenden Vertrags aus dem Kader gestrichen und vom Trainingsgelände verbannt worden. Zudem soll er zu Sondereinheiten verpflichtet worden sein, die zumeist abends ohne Beisein eines Mitglieds aus dem Trainerteam stattgefunden haben sollen. Das habe Bonuccis beruflicher Perspektive als auch seinem Image geschadet, weshalb er nun Schadensersatz fordere.

Nach seiner Ausbootung bei Juve sei Bonucci nicht mehr erlaubt worden, mit dem Rest der Mannschaft zu trainieren. Auf Geheiß von Trainer Massimiliano Allegri, mit dem er in den vergangenen Jahren schon des Öfteren aneinander geraten war.

Bonucci will Grundsatzentscheidung erstreiten

Der Europameister von 2021 erklärte, er habe seinen Ex-Klub aus „Prinzip“ verklagt, wolle also eine Grundsatzentscheidung erstreiten, damit anderen Profis nicht Ähnliches widerfahre. Sollte er eine Entschädigung erhalten, so werde er den Betrag zu Wohltätigkeitszwecken spenden.

Mit Juventus gewann Bonucci seit 2010 in zwölf Spielzeiten neun Meistertitel und holte viermal den italienischen Pokal. 2017 wechselte er für 42 Millionen Euro zum AC Mailand, kehrte aber nur nach einem Jahr nach Turin zurück. Kurz vor Ende der diesjährigen Sommertransferperiode entschloss er sich zu einem vielbeachteten Wechsel in die Bundesliga. Womöglich gibt er am kommenden Sonnabend beim Gastspiel der Eisernen in Wolfsburg sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse.