München - Es ist ein milder Sommerabend in Marseille am 7. Juli 2016, EM-Halbfinale im Stade Vélodrome: Frankreich gegen Deutschland. Als der Weltmeister dann 0:2 verloren hat, sagt der Bundestrainer: „Wir waren die bessere Mannschaft. Wir hatten den Franzosen etwas voraus.“ Die Pose eines Verlierers war das damals nicht. Fünf Jahre später sind die Vorzeichen umgekehrt: Heimrecht für Deutschland, der Weltmeister zu Gast. Damals war Deutschland Favorit, diesmal ist es Frankreich.

Es wird am Dienstag (21 Uhr, ZDF) eine deutsche Elf in die Münchner Arena einmarschieren, deren offensiver Geist, der sie 15 Jahre lang durch die Ära Löw trug, sich hinter ein paar Barrikaden versteckt. „Frankreich spielt sehr variabel. Wir müssen sie von unserem Tor weghalten“, sagt der Bundestrainer angemessen kleinlaut. Das Trauma von Moskau möchte er nicht noch einmal erleben: Luschniki-Stadion, 17. Juni 2018. WM-Auftakt gegen Mexiko. Deutschland wird eiskalt ausgekontert. Verzweifelt rufen die Innenverteidiger Mats Hummels und Jérôme Boateng ihre Mitspieler zurück. Aber niemand hört. Toni Kroos und Sami Khedira interpretieren Fouls an ihnen als Majestätsbeleidigung. Falsche Taktik, falsche Einstellung, ein Sturmlauf ins Verderben. 0:1, es ist der Anfang vom Ende.

Es gibt bei uns keinen Funken von Überheblichkeit. Thomas Müller

Das soll nicht wieder passieren. Der Popanz der Arroganz ist unsichtbar. „Es gibt bei uns keinen Funken von Überheblichkeit“, glaubt Thomas Müller. Zudem: Frankreich 2021 ist eine Mannschaft, die niemand unterschätzt. Ilkay Gündogan (30), der gemeinsam mit Toni Kroos (31) das zentrale Mittelfeld bilden soll, während Joshua Kimmich die rechte Seite bespielt, sagt: „Es kann sein, dass wir den Ballbesitz größtenteils abgeben müssen.“

Gündogan fordert Unterstützung

Das ist auch deshalb eine bemerkenswerte Vorausschau, weil er selbst bei Manchester City und Kroos bei Real Madrid das Ballbesitz-Gen tief in sich tragen. Die beiden Meister des Passspiels gehören nicht zur Spezies der Ballklauer wie ihre Kontrahenten Paul Pogba und N´Golo Kanté. Insbesondere Letztgenannter hat sich in den vergangenen Wochen beim Champions-League-Sieger FC Chelsea als der wohl Weltbeste in dieser Disziplin hervorgetan. Das weiß Gündogan, der Profi von Manchester City, aus eigener misslicher Erfahrung und fordert deshalb Unterstützung: „Es ist extrem wichtig, dass die drei Verteidiger hinter uns mit rausstoßen und uns helfen, viele Bälle zu erobern. Wir müssen die Franzosen zwingen, auch mal hinter uns herzulaufen.“

Kroos glaubt, dass die Feinabstimmung schon besser ausjustiert worden ist im Training: „Wir haben den einen oder anderen Schritt nach vorn gemacht, was Klarheit angeht.“ Aber ob die Umsetzung auch klappt? Kroos ist selbst gespannt: „Das, was wir trainiert haben, sollte gegen Frankreich dann besser sofort funktionieren.“

Zum Beispiel ein perfekt abgestimmtes Pressing. Jeder muss kapieren, wann es losgeht, jeder muss dabei sein, weil die Franzosen Lücken sofort erkennen. „Den Gegner nach außen leiten, Triggerpunkte setzen und dann draufgehen.“ So stellt sich Antonio Rüdiger das vor. Der grimmige 28-Jährige ist hinter seiner schwarzen Carbonmaske zu einem zentralen Faktor geworden. Auch verbal gibt der Stopper des FC Chelsea die Richtung vor – ganz im Sinne eines Bundestrainers, der sich auf seine alten Tage neu erfunden hat. Rüdigers Credo ist Programm: „Einfach eklig sein, nicht immer lieb, lieb, lieb, lieb, lieb oder alles spielerisch schön, schön, schön versuchen. Gegen solche Spieler musst du auch mal ein Zeichen setzen – früh.“ Da geht dem Bundestrainer, der von „Zeichen setzen“ früher gar nichts hielt, anno 2021 das Herz auf.

Auf dem Papier sieht Frankreich stärker aus, aber das ist nur Papier. Antonio Rüdiger

Bei aller defensiver Bereitschaft, sich das Trikot auch mal bei einer zünftigen Grätsche schmutzig zu machen - natürlich soll es keine Abwehrschlacht geben. Die Deutschen wollen tiefer stehen, den flinken französischen Weltklassestürmern Antoine Griezmann, Kylian Mbappé und Karim Benzema keine allzu großen Räume hinter der Dreierkette geben, aber sie wollen sich auch nicht zu klein machen. Löws Assistent Marcus Sorg sagt: „Man darf bei aller Stärke der Franzosen nicht vergessen: Wir sind auch eine gute Mannschaft mit vielen Qualitäten. Wir brauchen unsere Spieler nicht starkzureden. Wir sind stark!“

Sechs Champions-League-Sieger der Jahre 2020 und 2021 werden der deutschen Startelf angehören, fünf weitere sitzen auf der Bank. Das ist ein Pfund, mit dem man auch gegen einen Weltmeister wuchern kann. Toni Rüdiger macht sich noch ein bisschen größer und breiter und guckt noch ein bisschen böser: „Auf dem Papier sieht Frankreich stärker aus, aber das ist nur Papier.“