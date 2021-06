Berlin/Kopenhagen - Es gibt in der von Amazon produzierten und im Herbst vergangenen Jahres ausgestrahlten Dokumentationsserie „All or Nothing: Tottenham Hotspur“ eine sehr eindrucksvolle Szene mit dem dänischen Fußballprofi und Nationalspieler Christian Eriksen. In einem Büro des Trainers auf dem Trainingsgelände des englischen Premier League Klubs ist der Mittelfeldspieler mit Geschäftsführer Daniel Levy und Trainer José Mourinho zusammengekommen. Es geht um die sportliche Zukunft von Eriksen, der im Sommer 2013 von Ajax Amsterdam zu den Spurs gewechselt war, an der White Hart Lane zum Publikumsliebling avancierte. Seine Rechnung lautet: 51 Tore in 226 Spielen - ist gleich Klublegende.

Levy führt das Wort, redet von finanziellen Zwängen, von einem Angebot, das Inter Mailand für Eriksen eingebracht habe, und gibt vor, dass man Eriksen eigentlich nicht ziehen lassen wolle. Zu viele Verletzte, eher durchwachsene Ergebnisse und so fort. Mourinho, der erst kurz zuvor als Nachfolger für den Eriksen-Förderer Mauricio Pochettino verpflichtet worden war, schweigt erst mal. Eriksen achtet auf jedes Wort von Levy, nimmt das alles gefasst zur Kenntnis. Er will zu Inter wechseln, in die Serie A, um Mourinho zu entkommen, der nicht allzu viel von ihm hält, ihn nicht spielen lässt, auf andere setzt. Mourinho lobt schließlich die Professionalität von Eriksen, lobt, dass sich Eriksen im Training nicht gehen lässt. Für 20 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 23 Millionen Euro) könne er wechseln, sagt Levy schließlich, was weit unter dem Marktwert für so einen Klassefußballer liegen würde, noch ein Jahr zuvor wurde dieser für Eriksen auf 90 Millionen Euro taxiert.

Eriksen für 27 Millionen Euro an Inter Mailand verkauft

Irgendwie wirkt diese Szene beklemmend, vielleicht weil sie tatsächlich so echt ist. Und weil sie so ernst ist. Ein Geschäftsführer, der letztlich nur noch die Zahlen im Sinn hat. Ein Trainer, der eine Entscheidung getroffen hat, aber zumindest vor laufender Kamera nicht wie ein Ekel wirken will. Ein Spieler, der unglücklich ist, der einfach nur noch weg will. Und siehe da: Am 20. Januar 2020 wechselt Eriksen tatsächlich zu Inter, für 27 Millionen Euro, wenngleich er auch dort nicht so richtig glücklich werden soll.

Diese Szene aus „All or Nothing“ ist dem Autor dieser Zeilen am Sonnabendabend in den Sinn gekommen, als Eriksen beim ersten Auftritt der dänischen Nationalmannschaft bei der EM 2021 wenige Minuten vor der Halbzeit in der Nähe einer Eckfahne ohne Fremdeinwirkung kollabierte, nach einem Sturz regungslos bäuchlings auf dem Rasen lag. Seine Mitspieler kommandierten sogleich die Teamärzte herbei, ein Notarzt war wenig später zur Stelle, setzte zur Herzmassage an. Das war kurz vor 19 Uhr.

„All or Nothing – Alles oder Nichts“. Der nächste Spiel, der nächste Titel, es gibt Wichtigeres im Leben, was banal klingt, aber zutreffend ist, wie einen das Leben immer wieder lehrt.

Und draußen weint seine Lebensgefährtin

Eriksen, der zum 109. Mal das Nationaltrikot trug, rang offenbar mit dem Tod. Seine Teamkollegen hatten flugs einen Kreis um ihn gebildet, damit die Kameras das Drama nicht einfangen konnten. Intuitiv. Das ist einer von uns und nicht der Moment für eine Nahaufnahme, sollte dies bedeuten. Was schon allein ganz viel über das Leben der Fußballprofis im Jahr 2021 aussagt. Minutenlang ging das so. Schweigen im Parken Stadion zu Kopenhagen, bei den Fans, bei den finnischen Gegnern, während Eriksens Leben in den Händen der behandelnden Ärzte lag.

Die Fußball-Welt stand still. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) meldete: Spiel unterbrochen. Eriksen wurde schließlich hinter einem Sichtschutz auf einer Trage in die Katakomben getragen. Draußen weinte seine Lebensgefährtin Sabrina Kvist Jensen, mit der Eriksen seit 2012 liiert ist und zwei Kinder hat. Sie war von der Tribüne auf den Platz gestürmt, wurde von Dänemarks Kapitän Simon Kjaer umsorgt, umarmt. Was drinnen passierte, war nicht klar. Und das ist auch gut so. Die dänischen Fans skandierten leise „Eriksen. Eriksen. Eriksen“, die finnischen „Christian. Christian. Christian.“ Was war das doch für eine bewegender, schauriger Moment. Was nun?

Das ZDF schaltete flugs zum Heute Journal, griff in der Not auf irgendeine Folge des Bergdoktors zurück. Feiger kann man einer derartigen Situation nicht begegnen. Einfach wegducken, einfach ausblenden, die Flucht ins Seichte. Die Macher von Magenta TV waren da zunächst nicht viel einfallsreicher, zeigten die wichtigsten deutschen Tore in der Geschichte der Welt- und Europameisterschaften, bevor sie sich zu einer Art Sendepause mit Stadiontotale entschlossen. Nicht, dass das falsch verstanden wird, es geht hier nicht um die nächste Nahaufnahme, nicht um das nächste Gerücht, nein, es geht um angemessene Kommentare, um eine Auseinandersetzung mit dem Geschehen. Das muss Fernsehen leisten, ist aber offensichtlich nicht mehr in der Lage dazu.

Der Schrecken wich erst, als bekannt wurde, dass Eriksen bei Bewusstsein sei, dass er sich zu weiteren Untersuchungen im Kopenhagener Reichskrankenhaus befinde. Gottseidank. Welche Erleichterung. Welch Glück, vor allen Dingen für die Familie und für die Freunde von Eriksen, aber auch für den Fußball und diese Europameisterschaft, die den von der Pandemie geplagten Menschen ein bisschen Freude bringen sollte.

Wir haben Kontakt mit ihm gehabt, und die Spieler haben auch mit Christian gesprochen. Das ist die erfreuliche Nachricht. Es geht ihm zum Glück gut, und die Spieler spielen die Begegnung für Christian. DBU-Direktor Peter Möller

In der Zwischenzeit, so wurde es zumindest von der Uefa vermeldet, hatten sich die beiden Mannschaften in einer Krisensitzung darauf verständigt, dass das Spiel um 20.30 Uhr fortgesetzt wird. Ja, beide Mannschaften wären bei der Uefa sogar mit dem Wunsch vorstellig geworden, dass dieser Abend doch noch ein Fußballabend wird. Letztendlich wurde sogar publik, dass Eriksen seine Teamkollegen via Telefonat zum Weiterspielen aufgefordert hat.

„Wir haben Kontakt mit ihm gehabt, und die Spieler haben auch mit Christian gesprochen. Das ist die erfreuliche Nachricht. Es geht ihm zum Glück gut, und die Spieler spielen die Begegnung für Christian“, sagte der Fußball-Direktor des dänischen Verbandes DBU, Peter Möller. Für die Spieler sei es „wichtig gewesen“ zu wissen, dass es Eriksen gutgeht, sagte Möller weiter. Insofern gibt es keine zwei Meinungen, ob es richtig war, dass diese Partie wieder angepfiffen wurde.

Dänemark und Finnland spielten unter schwerer Last für Christian Eriksen, für ihren Kollegen, für ihren Kumpel, für einen Profi, dem man nach einem Abend, an dem es tatsächlich für ihn um Alles oder Nichts ging, nur Folgendes wünschen kann: gute Besserung und ein baldiges Comeback im Fußball.

Übrigens, letztendlich aber auch egal: Die Finnen siegten durch einen Treffer von Joel Pohjanpalo 1:0.