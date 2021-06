Berlin - „Herman ze German“ nennen sie mich, den Deutschen, als ich 2009/10 ein Auslandsjahr in Großbritannien absolviere, zufällig in eine Hockeymannschaft gerate und über Nacht 30 britische Bekannte auf einmal habe. So nennt mich also auch Jamie, einer von ihnen, als wir an einem Sommernachmittag in großer Runde vor dem Fernseher sitzen, die WM-Partie zwischen den USA und England schauen und er von mir wissen will: „Herman, which team do you support?“

Leider spricht Jamie recht starken nordenglischen Dialekt, ohne Untertitel. Deshalb verstehe ich zunächst nur „Team“ und „Sport“ und zweifele schon an meiner Sprachkompetenz, die, so denke ich noch, nach neun Monaten unter Muttersprachlern für das Verständnis einfacher Sätze ausreichen sollte, ehe Alicia aus London lebhaft versichert, auch sie wisse nicht, was Jamie wolle. Vielleicht ist die Frage, mit welcher Mannschaft ich hier mitfiebere, aber auch einfach zu banal – natürlich halte ich es mit England! Ich habe mein Gastland ja nicht wegen der hervorragenden Küche ausgewählt, sondern aus einer gewissen Sympathie heraus. Darf man das an diesem Dienstag noch sagen? Damals jedenfalls intonieren wir gemeinsam „Football’s coming home“ und trinken teures, schlechtes Dosenbier.

Es sind solche Momente, an die ich während dieser rückdatierten EM wehmütig zurückdenke. Während in den Stadien mit Zuschauern so etwas wie ein Hauch von Normalität weht, liegt das internationale Studentenleben in Europa oft noch brach. Wer geht schon ins Ausland, wenn er sogar zu Hause kaum in den Hörsaal darf? Dabei wäre derzeit eine der großartigsten Gelegenheiten für das, was man früher einmal „Völkerverständigung“ genannt hat.

Denn bei diesen Austauschprogrammen begegnet man ja nicht nur den Bewohnern des Gastlandes, sondern vor allem Menschen, die es aus anderen Ländern hergezogen hat. Bei internationalen Turnieren fernab der Heimat gewinnt man so ganz neue Perspektiven. Bei der damals stattfindenden WM leide ich also mit Vincent und Arthur, als die zerstrittene französische Nationalmannschaft frühzeitig ausscheidet, ebenso mit Paolo und Lara, als die überalterte Squadra Azzurra dasselbe Schicksal ereilt. Klar, ein bisschen Spott gibt es auch, so ein Auslandsjahr lebt ja auch von Sticheleien und Klischees, sage ich als der, der „Herman“ war. Aber Schadenfreude ist eben nicht die einzige Freude. Wenn Roberto und Sara über die spanischen Erfolge jubeln, jubele ich mit, während mir Alba rot-gelbe Streifen auf die Wange pinselt.

Klar, manches wäre zu Hause schöner gewesen. Das Spiel Deutschland–Serbien, das nach britischer Zeit am frühen Mittag stattfindet, lockt niemanden hinter dem Ofen hervor und so sitzt man zu früher Stunde allein im Pub und schaut eine deprimierend schlechte Partie, einzig sekundiert von deutschen Motorrad-Touristen, die aber eigentlich auch auf dem Sprung sind.

Und ehrlicherweise bleibt die harte Bewährungsprobe für die Völkerverständigung schließlich aus. Als die deutsche Elf England im Achtelfinale aus dem Turnier befördert, ist mein Gastspiel gerade zu Ende und ich sitze schon wieder in sicherer Entfernung vor den Geräten zu Hause. Deutschland gegen England im Achtelfinale? Da war doch was … Aber egal, ob die Geschichte dieses zweite Mal als Tragödie stattfindet oder als Farce – wenn die Teams der Heimatländer von Vincent, Lara und ja, auch von Jamie in diesen Tagen durch Europa touren, kann es durchaus immer noch vorkommen, dass ich ihnen die Daumen drücke.