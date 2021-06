Berlin/München - Am Sonntag hat die Europäische Fußball-Union (Uefa) gemacht, was in diesem Fall wohl auch angebracht war. Sie hat die Überprüfung des Sachverhalts im Fall Manuel Neuer nach wenigen Stunden gleich wieder abgebrochen und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) umgehend über diesen Vorgang informiert. Ja, der deutsche Keeper dürfe bei dieser EM weiterhin seine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen, hieß es einer kurzen, vom DFB via Twitter noch am Abend in die Welt gebrachten Depesche, die Uefa habe die bunte Binde „als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit als ‚good cause‘ bewertet“.

1:0 für Deutschland, das Problem aus Sicht der Uefa gelöst, aber nicht in Gänze, weil diese Deutschen wider ihrer ansonsten bei solchen Themen doch eher zurückhaltenden Art im sogenannten „Pride Month“ mit einer weiteren, weitaus öffentlichkeitswirksameren Aktion nachlegen wollen. Am Mittwochabend, beim letzten Gruppenspiel der DFB-Elf gegen die Ungarn, so die Idee des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter, soll die Arena draußen am Autobahnkreuz München-Nord in den Regenbogenfarben leuchten. Als Zeichen für Diversität, Offenheit und Toleranz – und damit auch als Zeichen gegen die offenkundig homo- und transsexuellenfeindliche Politik von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Reiter, der den Stadtrat der bayerischen Landeshauptstadt dahingehend zu einem fraktionsübergreifenden Antrag bewegen konnte und am Montag mit einem entsprechenden Schreiben bei Uefa-Präsident Aleksander Ceferin und Rainer Koch, dem deutschen Mitglied des Uefa-Exekutivkomitees, vorstellig wurde, wird von Aktivisten für seine Initiative gefeiert. Als derjenige, der mit dem richtigen Timing etwas wagt. Denn erst am vergangenen Dienstag hatte das ungarische Parlament auf Orbáns Geheiß ein Gesetz gebilligt, das Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität gravierend einschränkt. De facto ist es ein Anti-LGBTIQ-Gesetz, das unter anderem vorsieht, dass im Schulunterricht nicht mehr über Homo- bzw. Transsexualität gesprochen werden darf.

Die Münchner Initiative bringt die Uefa in die Bredouille, wenngleich die Uefa sich in diesem Zusammenhang durch eine fortwährend ruchlose Sportpolitik selbst angreifbar gemacht hat. Dass es sich bei Reiters Vorstoß um einen „good cause“ handelt, steht wohl auch für die Männer vom Verband außer Frage, ja auch mit den in dieser Hinsicht doch eher schwammigen Statuten der Uefa ließe sich so eine symbolträchtige Lichtershow wohl im Einklang bringen, aber da ist Orbán.

Die Uefa ist mit Orbán im Bunde

Schon mehrmals war der Autokrat mit der Uefa im Bunde. Bei der Vergabe der EM-Spiele, als die Ungarn mit ihrem schicken Nationalstadion mit der Austragung von drei Gruppenspielen und einem Achtelfinale bedacht wurden. Aber eben auch bei den durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Neuansetzungen von mehreren Champions-League-Partien, als die Ungarn über kurzfristige Beschlüsse den Mannschaften die Ein- und Ausreise erleichterten, während die Menschen im Lande mit allerlei Einschränkungen zu leben hatten.

So hat Orbán, der um die Macht des Fußballs weiß, inzwischen allerlei Trümpfe in der Hand, setzte für die EM gar noch einen drauf, als er das Nationalstadion bei den ersten beiden Gruppenspielen der Ungarn mit 61.000 Zuschauern füllen ließ. Und er selbst war mittendrin. Dabei soll es mehreren Beobachtern zufolge am vergangenen Sonnabend von Seiten der berüchtigten „Carpathian Brigade“ allerdings auch zu rassistischen Beleidigungen gegen die französischen Nationalspieler Kylian Mbappé und Karim Benzema gekommen sein.

Das Problem mit London und der Delta-Variante

Erschwerend kommt für die Uefa hinzu, dass aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus London als Austragungsort für die Halbfinals und für das Finale womöglich nicht mehr in Frage kommt, deshalb eine Alternative in Betracht gezogen werden muss, mit Budapest als der wohl unproblematischsten Option. Insofern käme es doch einer kleinen sportpolitischen Sensation gleich, wenn München das Okay für eine Illuminierung der Arena in Regenbogenfarben bekommen würde.

Aber auch ohne ein Okay, mal ehrlich: Mach’s einfach, München. Was soll schon passieren? Für eine Geldstrafe sollte beim DFB doch trotz Einnahmeausfällen und Steuerrückzahlungen noch etwas Geld übrig sein.