Berlin - Das Schöne am Fußballgucken ist ja, dass man emotional so beansprucht wird. Die Empathie des Publikums findet ihren Ausdruck in vielerlei Formen: In der Bereitschaft, sich in Nationalfarben zu kleiden oder auch bei 30 Grad Celsius einen Strickschal zu tragen, sich Streifen ins Gesicht zu malen und Menschen anzuschreien, die einen nicht hören können, weil sie ja nur auf einem Bildschirm zu sehen sind. Filmemacher träumen davon, für ihre Protagonisten so starke Bindungen zu erreichen, wie sie zwischen den Zuschauern von Fußballübertragungen und den Akteuren auf den Rasen bestehen.

Nehmen wir den Montagabend, als Dänemark gegen Russland... Das mag ein zu einfaches Beispiel sein, weil seit Christian Eriksens Herzstillstand jedes dänische Spiel von besonderen Gefühlen begleitet ist. Doch dann war das „dieser Fußball“. Der Fernsehkommentator fand kein Adjektiv, das Demonstrativpronomen zu ersetzen. Tom Bartels hatte kein Wort, das die Geschichte und das Auftreten der Mannschaft, die Chancen, das ausbleibende Meckern anlässlich zweier Fehlentscheidungen des Schiedsrichters und die Nachrichten vom parallelen Spiel der Belgier hätte fassen können.

Als er dann „danish dynamite“ sagte, musste ich an 1992 denken, als die Dänen nachgerückt waren in die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft. Mein Nervenkostüm flatterte. Damals wettete ich, dass sie Europameister würden. Als Gelegenheitsguckerin wurde ich ausgelacht und bekam dann doch die Kiste Sekt, die wir später zusammen leerten. Wir waren zu viert damals. Was seither passiert ist mit uns, ist abgelagert in meiner persönlichen Gefühlskiste. Nun ist es wieder möglich, auf Dänemark zu setzen.

Nicht jedes Spiel ist emotional beanspruchend. Wie oft kann man während einer Bundesligaübertragung nebenher Fotos sortieren oder E-Mails löschen. Bei der Europameisterschaft hat mit den Endspielen der Gruppen die Phase begonnen, da jede Begegnung schicksalhaft ist. Als Marko Arnautovic nach einem verpatzten Torschuss auf dem Rasen lag, sagte der ORF-Kommentator enttäuscht, dass der doch die Österreicher retten sollte. Der eigentliche Retter stand im Tor der eigenen Seite. Der Moderator der Übertragung wollte ihm, Daniel Bachmann, gar den Bachmann-Preis zuerkennen. Das erfreute die Literaturfreunde auf Twitter, dem Social-Media-Kanal, auf dem Emotionen immer schnell ihren Ausdruck finden.

Dort sammelten sich derweilen Fußballgucker, die mit der Übertragung des dänischen Spiels höchst unzufrieden waren. Tom Bartels sei parteiisch gewesen. Das Sportschau-Team antwortete: Der Reporter kommentiere „die Spiele mit besten Wissen und Gewissen aus einer neutralen Perspektive. Dass das in manch einer emotionalen Situation gegebenenfalls nicht immer gelingt, bitten wir zu entschuldigen“.

Ich hätte auf eine rein sachliche Berichterstattung keine Lust. Was auf dem Feld passiert, sehe ich selbst. Ein vom Spiel mitgerissener Kommentator unterstützt den Reiz des Ganzen. Manchmal gehört auch zur emotionalen Aufwühlung, sich über den Reporter aufzuregen.