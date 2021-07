An Europa- und Weltmeisterschaften mag ich vor allem die Kürze des Wettbewerbs. Es sind ein paar Tage nur, na ja: Wochen, in denen die Abendplanung von Fernsehzeiten mitbestimmt wird. Und doch stellt sich jetzt Wehmut ein, dass die Euro 2020 fast vorbei ist. In diesem Jahr hatte durch die Öffnung der Stadien das Zuschauererlebnis einen besonderen Charakter. Seltsam, so viele Menschen auf einem Haufen zu erblicken! Deutlich die Freude derer, die Karten hatten und in die Kameras jubelten.

Aus familiärer Verbundenheit, aus einem Bedürfnis nach Ablenkung und Unterhaltung schaue ich an vielen Wochenenden Fußball oder verfolge wenigstens hin und wieder in den Live-Ticker. Die Zuneigung, Liebe mag ich sie nicht nennen, zu meinem Verein, ist in manchen Phasen des Jahres stärker, zuweilen versickert sie in Ärger oder Langeweile. So eine Bundesligasaison, so ein Pokaljahrgang sind lang. Und wenn sie traurig anfängt, geht sie oft traurig weiter.

Toni Kroos hatte keinen glücklichen Fuß

Bei einer großen Meisterschaft weiß ich vorher kaum, zu wem ich halten werde. Diktatorischen Regierungen möchte ich keine Siege auf dem Platz gönnen, denn sie würden es (das weiß ich noch aus der DDR) als politische Erfolge werten. Patriotische Gefühle für Deutschland habe ich nicht, auch wenn mir einzelne Spieler gefallen, und ich ihnen wünsche, dass sie einen glücklichen Fuß haben. Toni Kroos hätte ich einen glorreichen Abschied gegönnt, Jamal Musiala eine grandiosen Einstieg. Die Wendungen des Wettbewerbs bescheren mir Helden für ein paar Tage, so gehörten diesmal Österreich und die Schweiz zu den Mannschaften fürs Daumendrücken. Na ja und Dänemark sowieso, wegen Eriksen, wegen 1992, wegen eines Trainers mit Ausstrahlung.

Am Fußball schätze ich, dass man auch mit guten Startbedingungen so wenig voraussehen kann und man es am Ende meistens nicht so ernst nehmen muss. Darüber reden kann man trotzdem. Eine Europameisterschaft ist auch ein Gesprächssport. Christoph Kramer fasste das im ZDF nach dem Elfmeterschießen im Achtelfinale zwischen Frankreich und der Schweiz so zusammen: „Jetzt sitzen wir vier von der Tankstelle am Ende hier und probieren das zu erklären, was nicht zu erklären ist.“

Die Rotweißen gegen die Weißroten

Jedes Mal allerdings gibt es neue Methoden, im Studio die Spiele zu analysieren, mit farbigen Kreisen oder scheinwerferartigen Lichtpunkten, mit Linien und Flächen. Und die Akteure, noch nass und erschöpft, haben vor dem Kameras am Rande auch schon das passende Vokabular drauf. Zum Meckern bleibt tröstlicherweise noch Grund genug: Der Schiedsrichter der Partie der Rotweißen gegen die Weißroten am Mittwochabend hat versehentlich einen Elfmeter zu viel gepfiffen. Gut, wenn dann ein Erfahrener sagen kann, dass ihm dieser Fehler nicht noch einmal passieren wird. „Das ist dann auch ein bisschen Lehrgeld für den Schiedsrichter“, sagte Manuel Gräfe im ZDF. Mal sehen, wie Danny Makkelie bei den Weltmeisterschaften im kommenden Jahr drauf ist.