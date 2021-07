Berlin - Nur noch ein Spiel – und dann ist auch diese 16. Fußball-Europameisterschaft schon wieder Geschichte, die beim Ausrichter, der Europäischen Fußball-Union (Uefa), immer noch beharrlich als „EURO 2020“ firmiert. Auf ihrer Website hat die Uefa vor dem Finale zwischen England und Italien noch einmal zusammengefasst, was an den 15 bisherigen Endspielen so besonders war. Vier Tore, die 2012 bei Spanien gegen Italien (4:0) oder 1976 bei Tschechoslowakei–Deutschland (2:2, Elfmeterschießen) fielen. Oder 79.115 Zuschauer, darunter auch der Diktator Francisco Franco, die 1964 zum ersten Endspiel zwischen Spanien und der Sowjetunion (2:1) ins Bernabeu drängten. Auch Deutschland vereint zahlreiche Rekorde; etwa mit Berti Vogts, der als Spieler (1972) und Trainer (1996) die Trophäe stemmte. Und sechsmal im Endspiel stand keine andere Nation.

Die Dreierkette war so populär wie nie zuvor