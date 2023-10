Fußball auf dem Mount Everest – ja, warum denn nicht?

Sehr gut, nicht immer nur meckern, sondern auch mal mit- und vorausdenken. So wie Marco Rose, der am Mittwoch nach seiner Meinung zur Vergabe der WM 2030 befragt wurde und dabei Bemerkenswertes zum Besten gegeben hat. „Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest, weil wir da einen Fußballplatz hingezaubert kriegen und man das vermarkten kann“, sagte der Trainer des Bundesligisten RB Leipzig am vergangenen Mittwoch in Bezug auf die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes (Fifa), das in sieben Jahren stattfindende Turnier auf drei Kontinenten und in sechs Ländern austragen zu wollen. Also in Argentinien, Uruguay, Paraguay, Spanien, Portugal und Marokko. Wieso der Fußballlehrer schließlich das alles als „albern“ bezeichnete, ist schleierhaft. Aber nun gut.

Roses Anstoß dürfte den Männern aus der Führungsriege der Fifa jedenfalls zu denken geben. Wie spannend: so eine WM auf den 14 Achttausendern dieser Welt mit einem Finale im Reinhold-Messner-Stadion auf 8849 Metern über Normalnull. Noch dazu, wenn es für Fifa-Boss Gianni Infantino dabei was zu holen gibt, Gipfelglück einerseits und ein paar Stimmen für seine Wiederwahl aus Nepal, Pakistan, Indien oder China andererseits.

Teil-Heim-WM für Germany im Jahr 2058

Wir sollten uns dem Rose-Beispiel folgend bei der Diskussion um die Austragungsorte künftiger Fußball-Weltmeisterschaften also weniger mit weiteren Nörgeleien denn mit vernünftigen Ansätzen einbringen. Mit Lösungsvorschlägen, die vielleicht nicht für alle akzeptabel, aber eben für alle nachvollziehbar sind.

So würde es womöglich durchaus Sinn machen, sich bei der Vergabe künftig einfach gemäß dem englischen Alphabet an der Liste der Länder dieser Welt zu orientieren. Klar, das sind schlechte Aussichten für Zambia und Zimbabwe, aber recht machen kann man es ohnehin nicht allen.

Und wenn sich der erste Kandidat mit A, also Afghanistan, mit einer WM ein wenig überfordert sieht, dann geht die Aufgabe eben an alle mit A, von Afghanistan über Angola und Armenia bis Austria wie Österreich. Was das für Germany wie Deutschland bedeuten würde, nun: eine Teil-Heim-WM im Jahr 2058 in einer Austrichtergemeinschaft mit Greece, Grenada, Guatemala und so fort. Klingt wild, passt aber zu Infantinos Überzeugung: „In einer geteilten Welt ist der Fußball vereint.“

Das mit Saudi-Arabien ist naheliegend

Den Zuschlag über die Größe des Landes zu regeln, also beginnend mit dem größten, ist hingegen wohl doch eher problematisch, aktuell zumindest. Und das nicht nur, weil Russland schon mal vor ein paar Jahren als WM-Gastgeber in Erscheinung getreten ist.

Unter Missachtung der Berichte über Menschenrechtsverletzungen und sonstiger Missstände im Land wäre auch Saudi-Arabien allemal eine Überlegung wert. Gemäß einer Regelung, wonach die Liste der Länder mit der höchsten Erdölexportmenge den Ausschlag gibt. Blühende Stadionlandschaften hat man dabei vor Augen, eine weitere Winter-WM und prominente Botschafter wie Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema, die seit geraumer Zeit als Entwicklungshelfer vor Ort sind. Fußballfanherz – was willst du mehr?



Kann allerdings sein, dass Infantino und seine Mitstreiter im Hinblick die WM 2034 schon selbst auf die zuletzt vorgebrachte Idee gekommen sind.