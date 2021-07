Berlin/London - 102 Minuten waren gespielt, Raheem Sterling, der in diesem EM-Halbfinale schon unzählige Sprints in Richtung der dänischen Abwehr gestartet hatte, nahm noch mal Anlauf, drang in den gegnerischen Strafraum ein, verhedderte sich zunächst, verwickelte dann aber Mathias Jensen und Joakim Maehle doch noch in einen Dreikampf. Sterling kam zu Fall, leicht berührt von Jensen, was Schiedsrichter Danny Makkelie zum Pfiff verleitete. Der Videoschiedsrichter checkte die Situation flugs entgegen. Strafstoß! Fehlentscheidung?

Harry Kane übernahm die Verantwortung, scheiterte mit seinem Schüsschen an Kasper Schmeichel, der allerdings dieses Schüsschen nicht festhalten konnte. Kane setze nach, traf zum 2:1, das den Engländern schließlich den Sieg bringen sollte. Zu einem nicht unverdienten Sieg gegen Dänen, die nur noch einmal ein wenig Hoffnung auf den Ausgleich haben durften. Der Versuch von Martin Braithwaite in der 115. Minute war allerdings nur ein Versuch. England trifft nun am Sonntag auf heimischem Boden im Finale auf die Italiener, startet dabei den Versuch, den Fußball dann doch endlich mal nach Hause zu bringen.

Die Fans intonieren einen Hit von Neil Diamond

„Good times never seemed so good“ sangen 52.000 Engländer und 8000 Dänen im Wembley Stadion, kurz bevor elf englische und elf dänische Fußballprofis zum Showdown auf den inzwischen doch ein wenig mitgenommenen Rasen marschierten. Der Song von Neil Diamond, aus dem diese Zeile stammt, „Sweet Caroline“ heißt er, avancierte auf der Insel zuletzt zu einem Sommerhit. Was kaum verwunderlich ist, hatten die englischen Fans nach dem 2:o im Achtelfinale gegen Deutschland das Stück doch mit einer unvergleichlichen Inbrunst in den Londoner Nachthimmel gebrüllt. Der Song kündet von einer ganz großen Liebe, von der Leichtigkeit eines vergnügten Lebens, tja, die Engländer hatten schon mal den richtigen Sound, den richtigen Text für ihr kollektives Glück gefunden.

Die Emotionalität der Dänen fußte hingegen auf der schon fast mythenumwobenen Verbindung zwischen der Mannschaft und dem am ersten Gruppenspieltag im Spiel gegen Finnland durch einen Herzinfarkt fast ums Leben gekommenen Teamkollegen Christian Eriksen. Von einem Märchen war da die Rede, von einem Wunder oder von einem Danish Dynamite 2.0. In so einem Fall ist aber auch wirklich alles erlaubt.

Mikkel Damsgard trifft per Freistoß

So war es aufgrund der explosiven Gemengelage auch nicht erstaunlich, dass dieses Spiel von der ersten Minute an ein extrem intensives war. Mit einem dänischen Team, das sich vom zittrigen Viertelfinale gegen Tschechien offensichtlich extrem gut erholt hatte. Mit einem englischen Team, das allem Anschein nach mit einem etwas offensiveren Matchplan als zuletzt in den Abend geschickt worden war.

Die ersten Wirkungstreffer erzielten die fliegenden Dänen. Wobei sich Mikkel Damsgaard hervortat, der nach dieser EM aller Voraussicht nach nicht mehr für Sampdoria Genua spielen wird. Nichts gegen den Traditionsklub aus der Hauptstadt Liguriens, aber dieser 21 Jahre alte Flügelstürmer ist ein Mann für die ganz große Bühne. Mehrmals stürzte er die ansonsten doch so sattelfeste Abwehr der Engländer mit seinen Dribblings und seinen ungewöhnlichen Laufwegen in ein wildes Durcheinander, schnappte sich schließlich bei einem Freistoß in der 30. Minute den Ball, um ebendiesen über die Mauer hinweg ins Netz zu jagen. Was für eine großartige Schusstechnik, aber war der Schuss auch unhaltbar? Nein, Jordan Pickford, das war auch vorher schon bekannt, ist ein guter Keeper, aber eben kein Weltklassekeeper.

Kane und Sterling gehen voran

Die Elf von Gareth Southgate wirkte durch den ersten Gegentreffer bei diesem Turnier aber nicht wirklich geschockt. Über gewonnene Zweikämpfe, über den einen oder anderen erzwungenen Freistoß erhöhte sie den Druck auf das Tor der Dänen. Kane ging dabei voran, aber auch Sterling, der in der 38. Minute aus acht Metern noch am glänzend parierenden Kasper Schmeichel scheiterte, aber nur eine Minute später durch seinen entschlossenen Lauf vors Tor Simon Kjaer zum Eigentor verleitete. Bukayo Saka, der wieder für Jadon Sancho von Beginn an ran durfte, hatte mit einem scharfen Querpass die Vorarbeit geleistet. Der grätschende Kjaer konnte gar nicht anders, als den Ball ins eigene Tor zu lenken.

Nach einer weiteren Viertelstunde des Stürmens und Drängens, nach einer weiteren Großchance für die Engländer durch Harry Maguire, der mit seinem Kopfball an Schmeichel scheiterte (55.), gönnten sich beide Mannschaften nach einer Stunde Spielzeit eine kleine Verschnaufpause. Durchatmen, die Reihen schließen und mal schaun, welchen Impuls der jeweilige Trainer beim Spielertausch setzt.

Grealish bringt späten Schwung

Dänemarks Kasper Hjulmand legte dabei als Erster los, brachte in der 67. Minute gleich drei neue Spieler, wobei es doch etwas verwunderte, dass unter den Ausgewechselten auch Damsgaard war. Southgate wiederum brachte für Saka in der 69. Minute Jack Grealish, also den Mann, der als Einwechselspieler bei dieser EM doch schon einiges bewegt hatte.

Und in der Tat war der Mann von Aston Villa mit seiner Stärke im Eins-gegen-Eins und seiner Ballsicherheit mitverantwortlich dafür, dass sein Team immer dominanter wurde. Die Dänen wurden zur Reaktion gezwungen, brauchten Schmeichel, um im Spiel zu bleiben. Der bei Leicester City in der englischen Premier League unter Vertrag stehende Torwart war jedenfalls jederzeit Herr der immer bedrohlicheren Lage.

Bis zum Ende der regulären Spielzeit, aber auch in der Verlängerung, als Kane ihn mit einem Schuss zum schnellen Abtauchen zwang (94.), als Grealish den Ball gegen seine Fäuste knallte (98.) und als Kane schließlich zum Strafstoß antrat.