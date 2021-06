Berlin/Amsterdam - Sie tun es für Christian Eriksen, für ihren Kumpel, der beim ersten Gruppenspiel gegen die Finnen einen Herzstillstand erlitten hatte, auf dem Platz reanimiert werden musste, auf dem Weg der Besserung ist und ihnen nun vom Krankenbett im heimischen Odense aus die Daumen drückt. Und sie tun es mit Bravour: 4:0 siegten die Dänen nach Treffern der herausragenden Kasper Dolberg (27., 48.) und Joakim Maehle (89.) sowie von Martin Braithwaite (90. +3) am Sonnabend im ersten Achtelfinale dieser EM gegen Wales, treffen nun im Viertelfinale in Baku auf den Sieger der Begegnung Niederlande gegen Tschechien. Sie waren entsetzt, berauschen sich nun an sich selbst, ja, alles ist für diese Mannschaft möglich. Der EM-Titel? Warum nicht? Um einen großen Titel zu gewinnen, braucht es individuelle Klasse, aber vor allem einen Teamgeist, der einen leitet.

Daniel Siebert, der Schiedsrichter aus Berlin-Lichtenberg, hatte es, wie zu erwarten war, gleich von Beginn mit einem hoch emotionalen Spiel zu tun. Achtelfinale, klar, und das nicht nur wegen der euphorisierten Dänen. Ebenso leidenschaftlich gingen nämlich zunächst auch die Waliser zu Werke. Das Team um Starspieler Gareth Bale, das bei diesem Turnier von einem für einen Underdog wohl typischen Geist der Aufmüpfigen getragen wird.

Bale verfehlt nur knapp

Bale, der bei Real Madrid nie ganz glücklich wurde, aber bei Tottenham Hotspur in der Rückrunde wieder ganz gut in Form gekommen war, feuerte auch gleich mal in der zehnten Minute aus vollem Lauf auf das von Kasper Schmeichel gehütete Tor, verfehlte dieses aber nur knapp. Nur vier Minuten später brachte er seinen Kumpel Aaron Ramsey in Position, doch dessen Abschluss verfing sich in dänischen Abwehrbeinen.

Doch nach und nach bekam die Elf von Kasper Hjulmand die Dinge besser geordnet, was ganz viel mit Pierre-Emile Höjbjerg zu tun hatte. Der ehemalige Bayern-Profi trotzte dem wilden Hin und Her mit kühlem Kopf, war derjenige, der die dänischen Reihen mit klaren Anweisungen immer wieder zusammenbrachte, in der Defensive geschickt Ramseys Wirkungskreis einengte, in der Offensive mit allerlei guten Pässen seinen Mitspielern einen Vorteil verschaffte. Als wirksam erwies sich auch Hjulmands Schachzug mit Chelsea-Profi Andreas Christensen, weil Letztgenannter nach etwa zwanzig Minuten aus der Dreierkette ins Mittelfeldzentrum wechselte. Nunmehr agierten die Dänen in einem 4-1-4-1, in einer Formation, in der sich alsbald der walisische Elan verfing.

Maehle und Damsgaard glänzen als Vorbereiter

Die Klasse von Christensen und Höjbjerg war in Kombination mit dem richtigen Handeln des Übungsleiters die Basis für den Erfolg der Nordmänner. Wobei natürlich die entscheidende Rolle von Kasper Dolberg nicht außer Acht gelassen werden darf. Als Ersatz für den angeschlagenen Yussuf Poulsen war er in die Startelf gerückt, und machte das, was man von ihm erhofft hatte: Er erzielte Tore.

Bei seinem ersten Streich leisteten Maehle und Mikkel Damsgaard die Vorarbeit, Dolberg vollendete nach einer geschickten Körperdrehung mit einem wuchtigen Schlenzer aus etwa 20 Metern Torentfernung (27.). Beim zweiten Streich war er einfach an der richtigen Stelle, als nach einer Flanke seines Teamkollegen Braithwaite der Waliser Neco Williams einen Querschläger fabrizierte und ein Mann mit Torriecher gefragt war. Dolberg traf aus sechs Metern (48.).

Turbulente Schlussphase

Nach 69 Minuten holte Hjulmand seinen Matchwinner vom Platz, wohl seinem Gefühl folgend, dass da nicht mehr viel passieren kann. Die Waliser wirkten tatsächlich inzwischen etwas desillusioniert, versuchten sich am Druckaufbau, was ihnen aber nicht gelang, weil die Dänen vor etwa 7000 mitgereisten Fans nun mit einer Fünferkette ihrem Willen zum Comeback entgegenwirkten.

Der vermeintlichen Ruhe zum Trotz geriet die Schlussphase noch richtig turbulent. Zunächst traf Braithwaite aus Nahdistanz nur den Pfosten (86.), dann erzielte Maehle nach einer gekonnten Einzelleistung das entscheidende 3:0 (89.). Und schließlich flog der Waliser Harry Wilson nach einem groben Foul an Maehle wenige Sekunden später noch vom Platz. Die Klage gegen Siebert, der ohne groben Fehler die Partie geleitet hatte, blieb zahm. Aber warum auch toben, wenn schon alles verloren ist. Braithwaite war dann in der Nachspielzeit der Schlusspunkt vorbehalten.