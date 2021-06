Berlin/Bukarest - Die österreichische Nationalmannschaft hat am Montagabend einen der größten Erfolge ihrer jüngeren Geschichte gefeiert. 1:0 siegte sie im abschließenden Gruppenspiel gegen die Ukraine, sicherte sich mit sechs Punkten in der Gruppe C Tabellenplatz zwei, während die Ukrainer als Gruppendritter mit nur drei Punkten nicht allzu große Chancen auf ein Fortkommen haben. Nun ist es allerdings so, dass die Elf von Franco Foda in der K.-o.-Runde gleich mal auf das bei dieser EM bis dato wohl überzeugendste Team trifft, nämlich am kommenden Sonnabend um 21 Uhr auf das Team Italia, und das im Wembley-Stadion zu London. Die Niederländer hingegen, die zeitgleich gegen Nordmazedonien mühelos mit 3:0 gewannen und klar die Gruppe für sich entscheiden konnten, wissen bis jetzt noch nicht, wer ihnen am Sonntag als Gegner gegenüberstehen wird.

Wie geht man in ein Spiel, wenn man weiß, dass beiden Teams fürs Fortkommen in die nächste Turnierrunde womöglich ein Unentschieden reichen könnte? Dem einen oder anderen mag bei dieser Frage sogleich die Schande von Gijon in den Sinn kommen, also der Nichtangriffspakt zwischen Österreich und Deutschland während der Vorrunde der WM 1982. Wenngleich damals ja sogar eine 0:1-Niederlage der Österreicher den Zweck für beide Mannschaften erfüllte. Der Torschütze hieß im Estadio Municipal El Molinón Horst Hrubesch, die Leidtragenden waren die Algerier. Was war das doch für eine ausgemachte Schweinerei.

In der Arena Nationala zu Bukarest war nach nicht mal einer Spielminute klar, dass sich dergleichen an diesem Abend nicht ereignen würde. Vor allem die Österreicher, bei denen David Alaba dieses Mal nicht den zentralen Abwehrmann, sondern den offensiven Linksverteidiger gab, legten eine von sehr großer Leidenschaft geprägte Anfangssequenz hin. Zielspieler war dabei immer wieder Marko Arnautovic, der nach seiner Ein-Spiel-Sperre wegen der Beleidigung eines nordmazedonischen Spielers sogar in der Anfangsformation stand. Der ehemalige Bremer sollte die Abwehr der Ukrainer in Bewegung bringen, Lücken schaffen und natürlich selbst den Abschluss suchen.

Das gelang ihm – zumindest im Ansatz – ziemlich gut, sodass die Österreicher alle zwei, drei Minuten vor dem gegnerischen Strafraum aufkreuzten und sich Frei- und Eckstöße erarbeiteten. Standardsituationen sind bei unseren Nachbarn eine Sache für Alaba, so schnappte sich der künftige Real-Madrid-Spieler auch in der 21. Minute den Ball, legte sich diesen an der Eckfahne zurecht, trat ihn schließlich mit Wucht vors Tor, wo Christoph Baumgartner aus fünf Metern mit langem Bein zum 1:0 traf. Das Unglück des Torschützen: In der 32. Minute krachte er mit dem Ukrainer Illah Zabarni zusammen, musste mit einem Brummschädel ausgewechselt werden.

Arnautovic vergibt kläglich zwei Großchancen

Zu diesem Zeitpunkt agierten die Ukrainer nicht mehr ganz so lethargisch wie zu Beginn. So hatte Österreichs Keeper Daniel Bachmann großes Glück, als er einen Schuss von Ruslan Malinovskyi nicht sicher fing, sondern zur Seite lenkte, Andrey Yarmolenko schließlich nur um Zentimeter am Ball vorbeirauschte (29.). Schlussendlich war das, was die Elf von Andriy Shevchenko darbot, aber nicht wirklich zwingend.

Aber zurück zu Arnautovic. Wer so eine große Klappe hat wie der 32-Jährige, muss sich nicht wundern, wenn der eine oder andere womöglich mit Schadenfreude auf seine komplett missratenen Abschlussversuche reagierte. Kläglich war es, wie er in der 42. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Chancen zum 2:0 vergab. Beim ersten Mal wählte er das Schussbein, beim zweiten Mal schoss er sich selbst an die Hacke.

Lainer fabriziert fast ein Eigentor

Die österreichische Auswahl erweckte auch in der zweiten Hälfte den Eindruck, als wolle man bei einem Großturnier endlich auch mal wieder ein großes Spiel abliefern. Stefan Lainer, Gregor Grillitsch und Xaver Schlager taten sich dabei im Besonderen hervor. Wobei Lainer allerdings fast ein Eigentor unterlaufen wäre. Bei einem Freistoß der Ukrainer, der durch Oleksandr Karavaev noch leicht abgefälscht wurde, prüfte er den eigenen Torwart mit einem irrlichternden Kopfball. Doch Bachmann war aufmerksam.

In Anbetracht der doch weitgehend ereignislosen Schlussphase müssen sich die Ukrainer letztlich die Frage gefallen lassen, ob sie tatsächlich den Ernst der Lage erkannt hatten. Müde wirkten sie, agierten ohne Esprit, während die Österreicher ohne allzu große Mühe die Führung verteidigten. Sollten die Ukrainer wie durch ein kleines Wunder doch noch ins Achtelfinale vorstoßen, würde dies jedenfalls jeglichen Wettbewerbsansatz konterkarieren.