München - Leroy Sané ist in der Gewitternacht von München nicht mehr vor ein Mikrofon gezwungen worden. Er durfte die Arena ohne öffentlichen Wortbeitrag verlassen. Die Medienabteilung des Deutschen Fußball-Bundes weiß, wann man Nationalspieler besser in Ruhe lässt. Es war klar, dass der 25-Jährige im Interview keinen frischen Frühlingsblumenstrauß an Fragen zu erwarten gehabt hätte, sondern eher einen Kaktus, der wehtun würde.

Held und Bettelmann in den Sozialen Netzwerken