Preis der Deutschen Einheit: Der Vorjahressieger ist in Hoppegarten der Favorit

Gleich mehrere Anwärter streiten beim vorletzten Renntag der Saison 2023 auf der Galopprennbahn Hoppegarten um den Preis der Deutschen Einheit. Den Titel des mit 55.000 Euro dotierten Rennens der Europa-Gruppe will Petit Marin, der diesmal von Augustin Madamet über die 2000 Meter geritten wird, am Dienstag (14.00 Uhr) verteidigen. Der vierjährige Wallach wird vom gebürtigen Berliner Marcel Weiß in Mühlheim/Ruhr trainiert, kam in den vergangenen Wochen immer besser in Schwung.

René Piechulek, der im Vorjahr mit Petit Marin triumphiert hatte, will die Siegprämie von 32.000 Euro in diesem Jahr auf Lord Charming einstreichen. „Mein Pferd hat vor vier Wochen in Paris-Longchamp ein Gruppe-Rennen ähnlicher Größenordnung gewonnen und ist unverändert in Topform“, gibt sich der 36 Jahre alte Spitzenjockey aus Dessau optimistisch.

Favoritensieg beim Prix de l'Arc de Triomphe

Zum Favoritenkreis unter den 13 Startern zählt ferner die wenig geprüfte Stute Lady Ewelina, für die extra Bauyrzhan Murzabayev aus Frankreich eingeflogen wird. Der kasachische Jockey war am Sonntag beim Prix de l'Arc de Triomphe am Start, kam dabei nach langer Führung auf dem in Köln trainierten Mr Hollywood im Feld mit 15 Teilnehmern allerdings nur als Letzter ins Ziel.

Auf die anderen beiden in Deutschland trainierten Pferde waren beim wichtigsten Galopprennen der Welt chancenlos. Sisfahan wurde von Lukas Delozier auf Platz sieben gesteuert. Der für 120.000 Euro zur Wochenmitte nachgemeldete Derbysieger Fantastic Moon wurde mit Rene Piechulek nur Elfter. Es siegte der Favorit Ace Impact.