Berlin/Sevilla - Weltfußballer Robert Lewandowski hat Polen vor dem frühen Aus bei der Fußball-EM bewahrt. Der Torjäger von Bayern München sicherte mit seinem ersten Turniertreffer ein 1:1 (0:1) in Sevilla gegen Spanien und wahrte damit die Chance auf das Achtelfinale.

Die Polen haben das Weiterkommen jetzt selbst in der Hand: Mit einem Sieg im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch (18 Uhr) gegen Schweden würden sie in die K.o.-Runde einziehen. Lewandowski traf per Kopf zum Ausgleich (54.).

Ausgerechnet Morata trifft für Spanien

Für Spanien hatte ausgerechnet der umstrittene Alvaro Morata (25.) die spanische Torflaute beendet, doch zum ersten EM-Sieg reichte es nicht. Der Weltmeister von 2010 verspielte die Führung, die der zuletzt ausgepfiffene Stürmer mit dem ersten Treffer der Furia Roja nach 219 Minuten erzielt hatte.

Die Spanier, die einen Foulelfmeter nach Videobeweis durch Gerard Moreno (58.) verschossen, brauchen im letzten Gruppenspiel am Mittwoch (18 Uhr) gegen die Slowakei ebenfalls einen Dreier zum Einzug ins Achtelfinale.

Lewandowski stand unter besonderer Beobachtung. Nach dem schwachen Auftritt gegen die Slowakei (1:2) war der 32-Jährige in Polen heftig kritisiert worden. Zudem hatte Spaniens Ferran Torres angekündigt: „Unsere Innenverteidiger werden ihn auffressen.“

Zunächst fiel der Bundesliga-Rekordtorschütze als Vorbereiter auf, Mateusz Klich zog aus 20 Metern ab, der Ball senkte sich auf das Tornetz (6.). Das Rezept der Polen: mit frühem Pressing den spanischen Ballbesitzfußball unterbinden. Doch der Favorit fand immer wieder spielerische Lösungen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, schon zur Halbzeit lag der Wert wieder bei 70 Prozent.

Der Weg in den gegnerischen Strafraum gestaltete sich aber schwierig, immer wieder spielten die Spanier quer, den Flanken fehlte die Präzision. Polens Fünferkette hatte zunächst wenig Probleme.

Moreno versagen vom Elfmeterpunkt die Nerven

Bezeichnend: Das Führungstor war ein Zufallsprodukt. Dem von den Fans geforderten Moreno, den Trainer Luis Enrique in den Dreier-Angriff neben Morata und Leipzigs Dani Olmo gestellt hatte, verunglückte ein Schussversuch. Der Ball kam zu Morata, der die Torflaute beendete.

Der Stürmer von Juventus Turin lief zu seinem Trainer und bedankte sich für dessen Rückhalt. Enrique hatte ihm eine Einsatzgarantie gegeben und die Fans aufgefordert, ihn zu unterstützen. Die empfingen ihn diesmal mit Applaus.

Moreno, der erfolgreichste spanische Schütze in La Liga in der abgelaufenen Saison und Europa-League-Sieger mit dem FC Villarreal, legte mit einem starken Freistoß (34.) beinahe das 2:0 nach.

Lewandowski bringt sich als Vorarbeiter ein

Bei den Polen wurde die Zuarbeit für Lewandowski trotz drei Umstellungen nicht besser - im Gegenteil: Der Bayern-Star verdingte sich weiter als Vorbereiter, seine Flanke setzte Karol Swiderski übers Tor (35.).

Kurz vor der Pause kam Lewandowski doch noch zu seiner Chance: Nach einem Pfostenschuss von Swiderski sprang der Ball vor seine Füße, er scheiterte aber an Torhüter Unai Simon (43.).

Nach der Pause attackierten die Polen noch aggressiver und kamen durch Lewandowski, der sich im Kopfballduell durchsetzte, zum Ausgleich. Moreno scheiterte wenige Minuten später, als er den Elfer an den Pfosten setzte, Moratas Nachschuss verfehlte deutlich das Ziel. Auch kurz vor dem Abpfiff vergab Morata noch eine Großchance (84.).