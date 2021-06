München - Sonnabend, 18.16 Uhr. Es gab zu diesem Zeitpunkt genug Zutaten für einen missglückten Abend. Just hatte Cristiano Ronaldo einen portugiesischen Überfall zum 1:0 abgeschlossen. Ein Super-GAU im Anschluss an eine deutsche Ecke, naiv verteidigt wie eine Knabentruppe. Zuvor war dem allgegenwärtigen Robin Gosens schon ein artistisch herausgeschossenes Tor aberkannt worden. Abseits. Es sind schon Fußballmannschaften an einer solchen Dramaturgie des Unglücks zugrunde gegangen.

Die Stadionregie warnt vergebens

Aber diesmal in München trug es sich zu, dass das deutsche Nationalteam nur kurz bestürzt innehielt, ehe es so unzähmbar wie zuvor das Tempo wieder aufnahm. Und dann, erinnerte sich Thomas Müller, „kochte der Kessel“. Nicht nur vor Ort auf den Tribünen, nein, im ganzen Fußballland. Wildfremde Menschen lagen sich im Angesicht des triumphalen 4:2-Sieges ungeschützt in den Armen, da konnte die Stadionregie noch so ausgiebig auf Abstandsregeln und Maskenpflicht hinweisen.

Es gibt nun beiderseitig, von Fans und Team, zarte Annäherungsversuche, kleine Liebeleien vorerst nur, die nach dem Bruch einer einst festen Beziehung dazu führen könnten, dass der Sommer noch zum Märchen wird. 90 Minuten der Hingabe reichen nicht aus, um verloren gegangenes Vertrauen wieder zu zementieren. Aber es ist mal ein Anfang. Für Löw vielleicht ein Anfang von einem versöhnlichen Ende.

„Tolle Moral in einer schwierigen Situation“, lobte der Bundestrainer routiniert. Eine Selbstverständlichkeit war das natürlich nicht gewesen mit dieser ja auch an sich selbst zweifelnden Mannschaft, die beim EM-Auftakt gegen Frankreich kaum mal in den gegnerischen Strafraum gelangt war. Und die obendrauf den Doppelrückschlag zu Beginn verarbeiten musste. Nach einer Trinkpause hatten sie sich alle miteinander wieder als Kampfeinheit formiert.

Wer gewinnt, hat Recht

Es wurde mal wieder ein Schauspiel der Hingabe. „Wir haben die Chance genutzt, das alles mal wieder in einen positiven Bereich zu schieben“, sagte Matthias Ginter hinterher, „das ist uns ganz gut gelungen.“ Das ist sogar sehr gut gelungen, das war auch dringend mal wieder nötig. Sie marschierten wie verrückt, warfen sich in Flanken und Pässe, humpelten angeschlagen vom Feld oder lagen, von Krämpfen gepeinigt, wie Käfer auf dem Rücken.

Es gab keinen deutschen Startelfspieler, der hinterher nicht mit Recht von sich behaupten konnte, seine Sache gut gemacht zu haben. Zentral gesteuert von Toni Kroos, emotional unentwegt angeschoben von Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Robin Gosens trieb sich das Team zu einer beachtlichen Leistung. Widerstände wurden kollektiv überwunden, der wiederholte Hochmut von Ronaldo, wiewohl technisch brillant, wurde, orchestriert von Joachim Löw, in eigene Energie überführt. An diesem Abend konnte niemand hinterher behaupten, der Bundestrainer habe sein Hemd einen Knopf zu weit offen getragen. Wer gewinnt, hat Recht.

„Wir haben die Dynamik gut aufrechterhalten und die Portugiesen immer wieder überfordert in der Defensive“, lobte Löw, „immer über außen, das war der Plan.“ Den Spielverlagerungen von rechts nach links und andersherum hatte der Gegner taktisch nichts entgegenzusetzen.

Für Löw war es mehr als bloß ein gewonnenes Spiel, auch wenn dieser sich in seiner Analyse aufs Fachliche beschränkte. „Wir haben die richtigen Räume bespielt, wir wollten den Portugiesen zeigen, dass wir nicht gewillt sind, das Spiel abzugeben.“ Er habe nie gezweifelt, dass genau das ein realistisches Szenario sein würde. Was sollte er auch anderes sagen?

Der Bundestrainer und die Spieler wiesen schließlich auch auf die offenkundigen Defizite hin. Gerade in der Bewegung nach hinten fanden sich Anknüpfungspunkte für Selbstkritik. Da wurden bisweilen Räume fahrlässig groß gelassen, Rüdiger und besonders der in Hochform befindliche Ginter retteten ein paarmal unter Überbietung letzter Kräfte.

Löw vergaß nicht, in der gebotenen Nüchternheit eines lizenzierten Fußballlehrers nach vorn zu blicken, auf das Spiel gegen Ungarn am Mittwochabend: „Die sind nicht ungefährlich. Da müssen wir nachlegen.“ Deutschland kann noch immer ausscheiden aus dieser Europameisterschaft. Aber die Stimmung im Land und Team ist eine andere als noch vor drei Jahren in Russland.