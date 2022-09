Erster Dämpfer: Union Berlin startet mit einer Niederlage in die Europa League

Der 1. FC Union Berlin ist am Donnerstagabend mit einer Niederlage in die Gruppenphase der Europa League gestartet. Die Elf von Trainer Urs Fischer unterlag an einem historischen Fußballabend, also beim ersten Europapokalspiel im Stadion An der Alten Försterei, Royale Union Saint-Gilloise mit 0:1. Was die Stimmung unter den 22.000 Zuschauern natürlich ein wenig drückte, Applaus - typisch Union - gab es für die Mannschaft aber trotzdem.

Es war der erste Dämpfer für den Berliner Bundesligisten in dieser Saison, nachdem man mit zum Teil glänzenden Auftritten in die Saison gestartet war, zuletzt sogar dem FC Bayern Paroli geboten hatte. Ein Dämpfer, mit dem bei den Unionern kaum jemand gerechnet hatte, auch nicht Dirk Zingler.

„Ich sehe überall strahlende Gesichter. Und mir geht es genauso", hatte der Klubboss noch wenige Minuten vor der Partie in einem Fernsehinterview gesagt. Und dass man in Köpenick trotz des Glücksmoments allerdings schon auch ein bisschen über die Gruppenphase hinausdenke. Ein Überwintern im Europapokal ist das Ziel, erklärte er, soll heißen, man will ins Achtelfinale.

Für einen ersten Schritt hin zum noch größeren Glücksmoment hatte Coach Urs Fischer gar nicht so viel rotiert, wie der eine oder andere erwartet hatte. Im Endeffekt konnte nur die Personalie Genki Haraguchi überraschen. Der Japaner durfte im Mittelfeld für Morten Thorsby ran. Andras Schäfer, der gegen den FC Bayern noch in der Startformation gestanden hatte, fand sich ebenfalls auf der Bank wieder, für ihn spielte Janik Haberer, der im Ligaduell mit dem deutschen Rekordmeister aufgrund der Geburt seines Kindes noch gefehlt hatte.

Fischer sieht sich zur lautstarken Einmischung gezwungen

Dass das mit dem ersten Schritt Richtung K.-o.-Runde letztlich nicht glücken wollte, lag einerseits an der schwachen Tagesform der Eisernen, andererseits auch am Gegner. Die Belgier, in der Vorsaison hinter dem FC Brügge Zweiter im Abschlussklassement der heimischen Liga, waren von Beginn weg einen Tick lebendiger, klarer in ihren Aktionen und erstaunlicherweise auch in den Zweikämpfen giftiger. Folglich sah sich Fischer nach gerade mal neun Minuten, in den Dante Vanzeir und Victor Boniface schon mal zu zwei ziemlich guten Einschussmöglichkeiten gekommen waren, zu einer lautstarken Einmischung veranlasst.

Wirkung zeigte dies nur mit Verzögerung, wenngleich die Unioner nach einer Viertelstunde das Spiel des Öfteren in die Hälfte der Gäste verlagern konnten. Und es gab erste Tormöglichkeiten für den FCU. Kevin Behrens, der erneut den verletzten Jordan Siebatcheu als Stoßstürmer vertrat, konnte in der 19. Minute beim ersten verheißungsvollen Angriff im Strafraum des Gegners beim Abschluss keine Kontrolle über den Ball gewinnen. Haberer versuchte sich in der 29. Minute an einem Kopfball aus zwölf Metern, verfehlte das Tor aber um zwei Meter. Mehr als ein paar Flanken, die reihenweise zu flach gerieten, brachten die Unioner mit ihrem Angriffsspiel bis zur Pause nicht zustande.

Dafür durften die Gäste jubeln: In der 39. Minute überspielte der auffällig agierende Loïc Lapoussin zunächst den zu wild grätschenden Paul Jaeckel, dann mit einem blitzgescheiten Pass die zu weit aufgerückte Mittelfeldreihe der Unioner, brachte damit Boniface ins Laufen, der noch fix den indisponierten Haraguchi umkurvte, um im richtigen Moment den heranbrausenden Senne Lynen ins Spiel zu bringen. Lynen überwand Keeper Frederik Rönnow schließlich mit einem Schuss in die kurze Ecke.

Rönnow geistert durch seinen Strafraum

Obwohl naheliegend, verzichte Fischer auf personelle Wechsel in der Halbzeitpause. Und wird dies im Nachhinein wohl bereuen. Es änderte sich nämlich: nichts. Seine Jungs konnten nun zwar etwas mehr Druck als in Hälfte eins ausüben, die besseren Torchancen hatten allerdings weiterhin die Belgier. Vanzeier war in der 54. Minute nach einer feinen Flanke von Lapoussin dem 2:0 ganz nahe, auch weil Rönnow dabei durch seinen Strafraum geisterte, doch der Kopfball des Belgiers strich über die Querlatte.

Erst nach einer Stunde versuchte es der Schweizer Fußballlehrer mit neuen Kräften, Sven Michel kam für Behrens, Schäfer für Haraguchi. Und weil es trotzdem nur beim Wollen blieb, legte Fischer zehn Minuten später mit der Hereinnahme von Tim Skarke (für Haberer) und Julian Ryerson (für Christopher Trimmel) noch einmal nach. Ein Powerplay zog seine Mannschaft nun auf, dabei konnte der gegnerische Abwehrblock aber nicht wie erhofft in Bewegung gebracht werden.

Michel war der Einzige, der in der Lage war, Gefahr hervorzurufen. In der 68. Minute kam ihm allerdings nach einer Ecke beim Abschluss mit Rani Khedira der eigene Mitspieler in die Quere. In der 78. Minute wiederum wagte er einen Schrägschuss vom Strafraumeck, verfehlte das Tor aber knapp. Michel war es auch, der in der Nachspielzeit durch ein rüdes Foul an Teddy Teuma einen unschönen Schlusspunkt setzte. Er sah nach Videobeweis zu Recht die Rote Karte.

