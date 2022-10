Pyro-Chaos, Spielunterbrechung: Union Berlin gewinnt 1:0 in Malmö

Geht doch, der 1. FC Union Berlin kann also auch Europa League, kann auch in diesem Wettbewerb Erfolge erzielen. Am Donnerstagabend gelang den Eisernen jedenfalls am dritten Spieltag in der Gruppe D mit einem 1:0 bei Malmö FF der erste Sieg. Ein Sieg, der den Eisernen im Hinblick auf ein Fortkommen in das Achtelfinale wieder alle Möglichkeiten eröffnet hat und gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Denn dieser Sieg wurde trotz einer 45-minütigen Unterzahlsituation erzielt, nachdem Andras Schäfer kurz vor der Halbzeitpause nach einem unerklärlichen Aussetzer an der Mittellinie den durchstartenden Anders Christiansen zu Fall gebracht und dafür, weil der Ungar in dieser Situation als letzter Mann agierte, zu Recht die Rote Karte gesehen hatte.

Überschattet - und das muss an dieser Stelle sogleich erwähnt werden - wurde die Partie von einem schweren Fehlverhalten einiger Fans, wenn in diesem Zusammenhang überhaupt von Fans die Rede sein kann. Nachdem die Anhänger der Gastgeber in Hälfte eins und auch zu Beginn der zweiten Hälfte auf der einen Seite bereits munter vor sich hin gezündelt hatten, flogen nach etwa einer Stunde Spielzeit plötzlich von da und dort Feuerwerkskörper auf den Platz. Ein Böller detonierte vor dem Block der mitgereisten Union-Fans, von denen verdächtigerweise auch ein paar mit Sturmhaube unterwegs waren. Wer für die Eskalation letztendlich verantwortlich war, konnte nicht sogleich festgestellt werden. Waren es die Malmö- oder doch die Union-Fans, die das Knallzeug aber bestimmt auch nicht nur einfach so mit ins Stadion geschmuggelt hatten? Aufklärung tut not, wird bestimmt Sanktionen nach sich ziehen.

Urs Fischer ist ebenfalls vor Ort

Schiedsrichter Halil Umut Meler unterbrach jedenfalls das Spiel, schickte die Teams in die Kabine, während zwei Dutzend Polizisten auf die Tribüne geschickt wurden. Der Block neben dem Union-Block wurde geräumt. Weitere Ordner wurden vor den Kurven platziert. Erst nach einer fünfundzwanzigminütigen Pause konnte das Spiel, das deshalb ein teures Nachspiel haben wird, fortgesetzt werden.

Auch Urs Fischer war am Donnerstagabend im Stadion zugegen und wurde Zeuge dieses zwischenzeitlichen Wahnsinns. Es stand ja zu befürchten, dass der Schweizer das Spiel aufgrund einer Corona-Infektion vor dem Fernseher in seiner Köpenicker Wohnung verfolgen müsse. Doch nach ein paar negativen Tests war er am Donnerstagvormittag seiner Mannschaft flugs hinterhergereist und gab vor Spielbeginn auch schon wieder ein Interview auf dem Rasen des ziemlich schicken Stadions des schwedischen Rekordmeisters.

Polizei marschiert vor dem Block der Union-Fans auf. imaog/Bildbyran

Was er von seiner Mannschaft zu sehen bekam, war zunächst nicht unbedingt das, was er sehen wollte. Es gab ein paar Eckbälle für sein Team, aus denen man allerdings kein Kapital schlagen konnte. Es gab Konterchancen, bei denen beim letzten Pass gern mal die falsche Entscheidung getroffen wurde. Und in der Abwehrarbeit waren die Eisernen nicht so griffig in den Zweikämpfen und so präzise beim Aufbauspiel, wie es sein soll.

Haberer verzieht knapp

Nach der ersten Torchance für die Gastgeber, bei der Joseph Ceesay nach einem Durcheinander im Strafraum zum Torschuss gekommen war und Union-Keeper Frederik Rönnow im Stile eines Volleyballspielers den Ball weggebaggert hatte, sah sich Fischer in der 17. Spielminute jedenfalls zu einem ersten Zwischenruf gezwungen. Anschließend tigerte er in der Mixed-Zone von links nach rechts und wieder zurück. Die Sorge trieb ihn um, dass seine Mannschaft sich das Spiel von FF aufzwingen lässt.

Das war jedoch nicht der Fall, weil seine Spieler im Laufe der ersten Hälfte dann doch ein bisschen mehr Fußball spielten. Sheraldo Becker eröffnete sich beispielsweise nach einem feinen Pass von Janik Haberer eine erste gute Möglichkeit zur Führung (27.). Er zielte dabei aus spitzem Winkel mit links auf die kurze Ecke, scheiterte aber an Keeper Ismael Diawara. Zehn Minuten später revanchierte sich Becker nach einer Kopfballablage von Christopher Trimmel bei Haberer mit einer Vorlage, doch Haberer verfehlte mit seinem Dropkick-Schuss aus zehn Meter Torentfernung das Ziel um etwa einen halben Meter. Schließlich schwächte Schäfer noch vor dem Halbzeitpfiff mit seinem bereits näher beschriebenen Aussetzer seine Mannschaft.

Leistungssteigerung der Eisernen in Hälfte zwei

Und die zweite Hälfte? Die war vor allen Dingen eins: sonderbar. Im Besonderen wegen der verstörenden Vorkommnisse auf den Tribünen. Aber auch wegen der Leistungssteigerung der Elf von Urs Fischer. Mit neun Feldspielern spielten die Eisernen weitaus zwingender als noch mit zehn, ließen angeführt von Robin Knoche und Rani Khedira nur ganz wenig zu, um in der 67. Minute nach einer geschickten Balleroberung einen tollen Konter zu initiieren.

Knoche schickte Becker mit einem gut getimten Pass in die Tiefe, Becker nahm Tempo auf, überspielte ohne Trick einen Gegenspieler, um mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke das 1:o zu erzielen. Und das muss man sich mal vorstellen: Einer der Unions-Fans nahm dies doch tatsächlich zum Anlass, um noch mal einen Pyro-Stick zu entfachen. Irre.