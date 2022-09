Bittere Niederlage: Union gibt in Braga das Spiel aus der Hand, verliert 0:1

die Profis des 1. FC Union Berlin sind am Donnerstagabend auch bei ihrem zweiten Auftritt in der Europa League als Verlierer vom Platz gegangen. Wobei beim 0:1 (0:0) in Braga im Vergleich zur Auftaktniederlage, dem 0:1 im heimischen Stadion gegen Saint-Gilloise, eine klare Leistungssteigerung auszumachen war. Ja, die Elf von Urs Fischer hatte sich eigentlich über 90 Minuten hinweg zumindest ein Remis verdient, dank einer ziemlich guten ersten Hälfte und aufgrund der Tatsache, dass sie eigentlich kaum etwas zugelassen hatte. So aber ist der Traum vom Achtelfinale mit null von sechs möglichen Punkten doch in weite Ferne gerückt.

Die Fans der Köpenicker sind seit jeher begeisterte Auswärtsfahrer, zumindest der harte Kern. Dass dann aber weitaus mehr als 3ooo Supporter via Flugzeug, Bahn, womöglich auch Auto den Weg ins über 2000 Kilometer (Luftlinie) entfernte Braga gefunden hatten, war mehr als bemerkenswert. Um genauer zu sein: ins Estádio Municipal de Braga, das wegen seiner spektakulären Dachkonstruktion und seiner Lage am Fuße eines Felsmassivs doch einzigartig ist, hinter dem einen Tor ein freier Blick in die Landschaft, hinter dem anderen ein Blick auf eine ziemlich steile Wand. Es wird aus gutem Grund auch Estádio da Pedreira, also das Steinbruch-Stadion genannt.

Inwieweit die Architektur eines Stadions das Spiel einer Mannschaft beeinflusst, ist bis dato noch unerforscht, außer Frage steht, dass die Unioner vollkommen unbeeindruckt von Kulisse und Aufgabe, letztlich ziemlich abenteuerlustig in die Partie starteten. Mit den forsch nach vorne spielenden Flügelmännern Julian Ryerson (rechte Seite) und Tymoteusz Puchacz (linke Seite), mit den hellwachen Andras Schäfer und Janik Haberer auf den Halbpositionen und mit zwei Stürmern, die im Miteinander von Woche zu Woche besser werden: Jordan Siebatcheu und Sheraldo Becker. Und Chancen leiteten sich aus diesem Drang sogleich ab.

Leite trifft per Kopf den Pfosten

Becker blieb in der 14. Minute nach Zuspiel seines Kumpels und nach ein paar schnellen Schritten mit einem Lupfer aus spitzem, aber nicht zu spitzem Winkel an Bragas Keeper Matheus hängen. Beim anschließenden Eckball übersprang Diogo Leite, der in der vergangenen Saison noch für Braga gespielt hatte, seine ehemaligen Kollegen, ließ Matheus fliegen. Letztlich hatte der Brasilianer im Tor der Gastgeber das Glück, dass der Ball an den Pfosten klatschte. 7:1 hieß es nach 20 Minuten für die Eisernen nach Torschüssen, nach Toren aber 0:0.

Auch in der Folge drückte das von Rani Khedira geführte Kollektiv dem Gegner sein Spiel auf, verknappte im Mittelfeld den Raum so gekonnt, dass der an sich so torhungrige Tabellendritte der Primeira Liga den Eindruck der Ideenlosigkeit erweckte. Und wenn es einer tatsächlich mal samt Ball in Strafraumnähe geschafft hatte, waren Leite, Robin Knoche und Paul Jaeckel in der letzten Kette so aufmerksam, dass Keeper Frederik Rönnow zunächst nicht gefordert war.

Erst gegen Ende der ersten Hälfte schlichen sich ein paar Fehler in das Spiel der Eisernen. Bei den zweiten Bällen war man nun nicht mehr so aufmerksam und bissig wie zuvor, bei der Passgenauigkeit und den gewonnenen Zweikämpfen sank die Quote, und nach einem ziemlich aussichtsreichen Angriff über die linke Seite eröffnete man Sporting zum ersten Mal die Chance zum schnellen Gegenangriff. Vitinha passte schließlich im richtigen Moment auf Simon Banza, der allerdings mit seinem Linksschuss aus vierzehn Meter an Rönnow scheiterte.

Nach Wiederanpfiff war das Spiel etwas ausgeglichener. Und das, weil die Gastgeber etwas mehr, die Gäste hingegen etwas weniger Energie einbrachten. Das führte dazu, dass sich das Geschehen noch nun doch öfter in der Hälfte der Unioner abspielte. Dass sich die Angriffe der Unioner – mal abgesehen von einer weiteren Chance durch den in dieser Szene zu zögerlichen Siebatcheu beziehungsweise durch den nachschießenden Ryerson (47.) – viel zu schnell im Nichts verloren.

Fischer bekam also nicht das zu sehen, was er sich nach seiner Kabinenansprache von der zweiten Hälfte versprochen hatte. Auch mit seinen Einwechslungen, Christopher Trimmel kam für Puchacz, Genki Haraguchi für Schäfer, konnte der Schweizer dieses Mal nichts bewirken. Andererseits schien sein Team doch alles im Griff zu haben. Aber das war letztlich ein Eindruck, der täuschte. Insoweit, dass die Unioner in der 77. Minute André Horta zum Torschuss einluden. Der zog ab, mit dem Vollspann. Rönnow machte einen Schritt nach rechts, hechtete dann nach links und konnte den Ball nur zur Seite lenken. Vitinha war für den Abstauber zur Stelle, jagte mit Wucht den Ball ins Netz.

Draußen schüttelte Fischer den Kopf. Und konnte es nicht fassen. Das von ihm mit weiteren Einwechslungen initiierte Aufbäumen hatte zwar in den letzten Minuten ein Powerplay zur Konsequenz, ein Tor wollte aber nicht mehr glücken.