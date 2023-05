Fifa-Boss Infantino droht mit TV-Blackout bei Frauen-WM

Der Fifa-Boss, das muss man ihm lassen, bewies ein Spitzentiming. Alexandra Popp und Co hatten es soeben mit dem VfL Wolfsburg wieder einmal ins Rampenlicht des Champions-League-Finales geschafft, da ließ Gianni Infantino dunkle Wolken am europäischen Horizont heraufziehen. Das Fußball-Highlight des Jahres, die anstehende Frauen-WM, könnte in den „Big 5“-Nationen Europas nicht im TV ausgestrahlt werden, ätzte er. Infantino legte die Stirn in Falten, fuchtelte wild mit den Händen, ehe er den deutschen Fußballfans ganz offen mit dem Schreckensszenario drohte. Zu „diesen geringen Preisen“ werde der Weltverband die Rechte für die Frauen-WM in diesem Sommer „einfach nicht verkaufen, sodass die Europäer die WM nicht schauen können“, so der Fifa-Präsident. Er zündete damit die nächste Eskalationsstufe im TV-Poker.

Der Ausgang der vertrackten Verhandlungen bleibt ungewiss, rund zweieinhalb Monate vor dem Start der WM-Titelmission der DFB-Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) wird die Vorfreude immer mehr von der Gefahr eines TV-Blackouts überschattet. Und das, obwohl Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg jüngst gar „an den gesunden Menschenverstand“ appelliert hatte: Es gebe „keine Alternative zu einer Einigung“.

Gianni Infantino findet die bisherigen Angebote „einfach nicht akzeptabel“

Doch der Ton wird rauer. „Um es ganz klar zu sagen: Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung, die Frauen-WM nicht unter Wert zu verkaufen“, lautete die Ansage des Fifa-Präsidenten rund um eine Podiumsdiskussion in Genf. Die bisherigen Angebote bezeichnete er als „sehr enttäuschend“ und „einfach nicht akzeptabel“, diese seien „ein Schlag ins Gesicht all der großartigen Spielerinnen und aller Frauen weltweit“.

Infantino betonte erneut, 100 Prozent der Rechteeinnahmen würden in den Fußball der Frauen fließen, da sich die Fifa „für gleiche Bedingungen und gleiche Bezahlung“ einsetze. Zudem hätten die öffentlich-rechtlichen Sender „die Verpflichtung, den Frauensport zu fördern und in ihn zu investieren“, verkündete er in schriftlicher Form auf seinem Instagram-Kanal. Laut Infantino sind die Angebote für die Frauen-WM in den fünf großen europäischen Ländern 20- bis 100-mal niedriger als für das Männer-Turnier.

Die Top-Quoten, etwa bei der EM im Vorjahr, machen es der Fifa leicht, den Sendern die Schuld zuzuschieben und ihnen mangelnde Wertschätzung für die Frauen vorzuwerfen. Aber: Aufgrund der aus deutscher TV-Sicht ungünstigen Anstoßzeiten am Vormittag werden bei der WM deutlich geringere Quoten erwartet. Kritische – oder laut Infantino-Lesart vielmehr böswillige – Stimmen könnten nun vermuten, es gehe dem Weltverband im bislang erfolglosen Poker mit den bietenden Sendern in Wahrheit nur ums Geld. Der Schweizer aber hüllt seine Drohgebärde clever in moralische Argumente, verkauft die Fifa gar als großen Verfechter einer anständigen Förderung des Frauensports und erhöht so den Druck.

Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Dass 79 Tage vor Turnierbeginn in Australien und Neuseeland überhaupt noch verhandelt werden muss, spricht für sich – und eben nicht für die Fifa-Taktik, den Prozess der Ausschreibung in Deutschland erst Anfang dieses Jahres zu starten. Kein Fußballfan in Deutschland kann erwarten oder wollen, dass die Rechte an der Frauen-WM verramscht werden. Wie ein großflächiger Europa-Blackout der proklamierten Förderung des Frauensports aber am Ende dienlich sein soll – diese bizarre Logik versteht wohl nur Gianni Infantino.

Erstmals vergibt er mit seinem Weltverband in Deutschland die Rechte an der Frauen-WM separat und nicht in einem Gesamtpaket mit der Weltmeisterschaft der Männer. Bei den deutschen Sendern sorgen die Äußerungen der Fifa und die Verhandlungstaktik jedoch für reichlich Verwunderung.

ARD und ZDF sprechen von einem „marktgerechten Angebot“ an die Fifa

ARD und ZDF hätten „ein marktgerechtes Angebot platziert“, entgegnete ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zuletzt in der FAZ. Zudem hindere kein Fernsehsender die Fifa daran, „die erzielten Gesamterlöse aus der Vermarktung der Medienrechte an den diversen Frauen- und Männer-Wettbewerben angemessen gleichberechtigt zu verteilen“.

Laut Fifa sind die Rechte auch auf dem britischen, dem italienischen und dem spanischen Markt noch nicht vergeben. In Deutschland waren die EM-Spiele der DFB-Frauen im vergangenen Jahr für die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF Quotenhits. Das Finale gegen England war mit einer Einschaltquote von durchschnittlich 17,9 Millionen Menschen in der ARD die meistgesehene Sportsendung im Jahr 2022. Ein ähnliches TV-Ereignis in diesem Sommer wird immer unwahrscheinlicher. Dabei aber sollte ein Blackout eigentlich keine Option in den fünf großen Nationen sein. Denn das wäre der wahre „Schlag ins Gesicht all der großartigen Spielerinnen“, von dem Infantino bei seinem jüngsten Auftritt sprach.