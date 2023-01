Filmreifer Stoff: Eine Fehde zwischen zwei Familien hält den US-Fußball in Atem

Hollywoods Regisseure hätten ihre helle Freude daran, die bizarre Fehde, die aktuell den US-Fußball in Atem hält, mit all ihren Intrigen und Wendungen zu verfilmen. Es geht um Kränkung, enttäuschte Freundschaften und häusliche Gewalt, grundsätzlich um den Clinch zwischen der Familie von WM-Coach Gregg Berhalter und der Familie von Borussia Dortmunds Giovanni Reyna.

Am Dienstag hatte US Soccer mitgeteilt, dass gegen den bisherigen Nationaltrainer Berhalter wegen einer lange zurückliegenden körperlichen Attacke gegen dessen heutige Ehefrau Rosalind ermittelt werde. Hieß es dort noch, der Verband habe davon durch „Personen außerhalb unserer Organisation erfahren“, meldete sich später Danielle Reyna, Mutter von Giovanni, zu Wort.

Mutter Reyna greift zum Telefonhörer

In einem Statement gab sie zu, sich am 11. Dezember 2022 an Earnie Stewart, Sportdirektor bei US Soccer, gewandt zu haben. Auslöser der Posse waren Berhalters Aussagen nach dem Achtelfinal-Aus der USA bei der WM in Katar. Einen Spieler, „der unsere Erwartungen auf und neben dem Feld eindeutig nicht erfüllt hat“, sagte er, habe er fast nach Hause geschickt. Mehrere US-Medien berichteten, dass es sich um Gio Reyna gehandelt habe. Jener hatte beim Wüstenturnier als Einwechselspieler nur 52 Minuten auf dem Rasen gestanden.

Danielle Reyna hatte Berhalters Einlassungen mit Empörung zur Kenntnis genommen und zum Telefonhörer gegriffen. „Als Teil dieses Gesprächs sagte ich Earnie, dass ich es für besonders unfair halte, dass Gio, der sich für sein unreifes Verhalten in Bezug auf seine Spielzeit entschuldigt hatte, immer noch durch den Dreck gezogen wird, während Gregg um Vergebung für etwas so viel Schlimmeres im gleichen Alter gebeten hatte und diese auch erhielt“, so Reyna.

Besonders pikant ist die öffentliche Auseinandersetzung, weil die Familien Reyna und Berhalter eng befreundet waren. Gregg, früher bei 1860 München und Energie Cottbus aktiv, und Giovannis Vater Claudio spielten zusammen im Nationalteam, ihre Ehefrauen teilten sich zu Studienzeiten gar ein Zimmer. Darum will Danielle Reyna wissen, dass vor über 30 Jahren mehr passiert ist, als Gregg Berhalter zugegeben habe. Dessen Aussagen verharmlosten „den Missbrauch in der fraglichen Nacht erheblich“, so Reyna.

Berhalters Zukunft als Nationaltrainer ist offen

Berhalter hatte sich am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit seiner Gattin ausführlich zu den Vorwürfen geäußert. „Im Herbst 1991 lernte ich meine Seelenverwandte kennen. Wir waren seit vier Monaten zusammen, als sich ein Vorfall ereignete, der die Zukunft unserer Beziehung prägen sollte“, schrieb Berhalter: „Eines Abends, als wir in einer Bar etwas tranken, hatten Rosalind und ich einen heftigen Streit, der sich draußen fortsetzte. Es wurde handgreiflich und ich trat ihr gegen die Beine.“

Ferner habe laut Berhalter bereits während der WM eine Person den Verband kontaktiert. Für den 49-Jährigen sei es ein Versuch gewesen, „etwas sehr Persönliches, das lange zurückliegt, als Druckmittel einzusetzen, um das Ende meiner Beziehung zu US Soccer herbeizuführen.“ Seine Zukunft als Nationaltrainer ist nach Ablauf des Vertrags zum Jahreswechsel jedenfalls völlig offen.