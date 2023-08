Peinliches WM-Aus: Die deutsche Elf liefert ein Lehrbeispiel der Planlosigkeit

Es mutete fast schon sarkastisch an, was sich die Regie im Brisbane Stadium an diesem aus deutscher Sicht schmachvollen Abend mit dem Schlusspfiff leistete: Aus den Lautsprechern dröhnte „Happy“ von Pharrell Williams, als auf dem Rasen nur Trauer herrschte. Alexandra Popp suchte einen kurzen Dialog mit Sturmpartnerin Lea Schüller, während Torhüterin Merle Frohms schon tieftraurig auf dem Hosenboden hockte. Abwehrspielerin Marina Hegering schaute entgeistert auf die sich rasch leerenden Tribünen. Bald flossen die Tränen nahe dem Brisbane River in Sturzbächen.