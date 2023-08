Frauen-WM 2023: Australiens Fußballerinnen werden wie Popstars gefeiert

Die Augen hatte Tony Gustavsson so weit aufgerissen wie den Mund, als der australische Nationaltrainer eine feurige Fernsehansprache hielt, die auch ohne Ton seine Wirkung nicht verfehlt hätte. Erst deutete der gebürtige Schwede mit dem Daumen auf die 50.000 Fans im Brisbane Stadium hinter ihm, dann richtete er den Blick direkt in die Kamera, um sich für die millionenfache Rückendeckung beim historischen WM-Halbfinaleinzug Australiens in einem wahnwitzigen Elfmeterschießen gegen Frankreich (7:6) zu bedanken. „Der Mut, die Courage, die alle gezeigt haben, ist unglaublich. Hier geht es nicht um die Medaille, hier geht es um das Herz, das schlägt. Und um das Herz, das in diesem Land schlägt.“ Und noch einmal: „Thank you!“