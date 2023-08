Frauen-WM: Gelingt der deutschen Mannschaft gegen Südkorea die Erleuchtung?

Vielleicht musste es so sein, dass nicht mal Brisbane bei der Erleuchtung der deutschen Fußballerinnen sofort mitgespielt hat. Mag die lässige Millionenstadt an der australischen Ostküste stets mit ihren 300 Sonnentagen prahlen, hat es am Mittwoch nicht geheißen: „big, bold, beautiful“ – also groß, keck und schön. Dafür hingen die Regenwolken zu dicht über den Hochhäusern im Stadtzentrum, zu dem auch jenes Stadion gehört, in dem die DFB-Frauen das dritte WM-Gruppenspiel gegen Südkorea (Donnerstag, 12 Uhr MESZ/ZDF) bestreiten. Sie bestimmen selbst die Aussichten für dieses Turnier, das bald in die entscheidende Phase geht. Siegen oder fliegen?