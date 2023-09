Hertha BSC: Pal Dardai lobt Fabian Reese, bremst aber Erwartungen an Sohn Bence

Pal Dardai sieht Offensivspieler und Sohn Bence beim Auswärtsspiel von Hertha BSC gegen Holstein Kiel nicht als erste Option, um dessen verletzten Bruder Palko zu ersetzen. „Im Trainerstab sagt die Mehrheit, Bence soll dort spielen. Weil er sich für die Mannschaft aufopfert, er läuft, er ist bei Standards groß genug. Er hat in der Offensive das Vermögen für den letzten und den vorletzten Pass“, sagte der 47-Jährige vor dem Auswärtsspiel des Berliner Fußball-Zweitligisten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Aber ich bin da anderer Meinung. Das ist nicht das Spiel für einen 17-Jährigen“, erklärte Pal Dardai.

Mehrere Spieler können Palko Dardai bei Hertha BSC vertreten

Bence solle sich noch etwas auf die Schule und das Fitnesspensum vom Trainerstab konzentrieren. „Das sind wichtige anderthalb Jahre für so einen jungen Spieler. Nicht nur, weil er mein Sohn ist, das ist bei Ibo Maza, bei jedem Jugendspieler das Gleiche“, sagte der Trainer. „Das ist ein Alter, wo man aufpassen muss.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wer im Spiel beim Tabellendritten für Palko Dardai, der sich gegen Braunschweig am vergangenen Wochenende eine Bänderverletzung zugezogen hatte, spielen wird, ließ der Ungar offen. Smail Prevljak sei die offensive Variante, Florian Niederlechner sehr fleißig. Für Zugang Bilal Hussein spreche viel, unter anderem seine Spielintelligenz und seine Passfähigkeit. Allerdings äußerte Dardai Zweifel, ob der Schwede schon robust genug für die Zweite Liga sei.

Keine Zweifel hat der Trainer aber an Fabian Reese. Überhaupt habe der Zugang aus Kiel nicht lange gebraucht, um Pal Dardai zu überzeugen. Schon am ersten Tag habe er mit seinem Co-Trainer Tamas Bodog zusammengestanden und gesagt: „Davon zehn Stück auf dem Platz. Dann müssen wir nicht mehr zum Training kommen“, erzählte Dardai am Freitag vor dem Duell gegen Reeses Ex-Klub. Er hob die Mentalität und den Willen des 25-Jährigen hervor.

Pal Dardai bedauert, dass Fabian Reese nicht schon länger in Berlin spielt

„Trotzdem bin ich sehr kritisch mit ihm. Er weiß das. Ich will ihn noch besser machen. Er hat noch mehr Potenzial“, sagte der 47-Jährige vor dem Auswärtsspiel des Zweitligisten am Sonntag. „Aber ich bin hochzufrieden, dass er hier ist“, sagte Dardai. Es sei schade, dass Reese nicht schon früher nach Berlin gekommen sei. „Dann wärst du vielleicht schon eingespielt und hättest den Verein gerettet“, sagte der Ungar über den Abstieg der Hertha in der vergangenen Saison.

Für den gebürtigen Kieler Reese ist das Spiel eine Rückkehr. Der Offensivspieler kommt aus der Jugend des Klubs und spielte bis zum Sommer auch bei den Profis von Holstein. „Es ist eine starke Mannschaft, ein Trainerteam, was modernen Fußball spielen lässt“, sagte Reese über die Stärken des Tabellendritten. „Das Stadion ist ein bisschen luftig manchmal, weil es nicht ganz zugebaut ist. Wenn man die nordische Brise nicht kennt, muss man sich ein bisschen umgucken.“ Ansonsten gebe es „guten Rasen, gute Fans“.