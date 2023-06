Hertha BSC trennt sich vom Leiter der Nachwuchs-Akademie Pablo Thiam

Die Entlassungswelle bei Hertha BSC geht weiter: Mit sofortiger Wirkung hat sich der Fußball-Zweitligist in Westend von Nachwuchs-Akademie-Leiter Pablo Thiam getrennt. Der 49-Jährige war im Sommer 2021 vom VfL Wolfsburg nach Berlin gekommen. Der frühere Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, hatte ihn geholt. „In Pablo Thiam erhalten wir für unseren Nachwuchsbereich einen absoluten Fachmann, der die erfolgreiche Arbeit aus den vergangenen Jahren in diesem Bereich fortsetzen wird“, sagte Bobic damals. Und: „Mit seiner Erfahrung, aber auch seinen Ideen und frischem Input wird Pablo unsere Fußball-Akademie bereichern und in die Zukunft führen.“

Umstrukturierungen von Hertha BSC

Jetzt wurde im früheren Bundesliga-Profi Thiam einer der letzten Bobic-Vertrauten, die noch in einer Zeit eingestellt wurde, als üppige Gehälter verhandelt werden konnten, verabschiedet. Im Zuge der Thiam-Verpflichtung wurde Herthas damaliger Leiter der Nachwuchsabteilung Benjamin Weber mehr oder weniger kaltgestellt, der inzwischen von der neuen Klubführung als Nachfolger von Fredi Bobic als Sportdirektor zum Verein zurückgeholt wurde.

Schon vorige Woche hatte es Umstrukturierungen in der Hertha-Akademie geben. Der ehemalige Profi-Cheftrainer Ante Covic wurde von der U23 in die U16 zurückversetzt. Sein Nachfolger Stephan Schmidt hatte zuletzt die U17 trainiert. „Wir bedanken uns bei Pablo für seinen Einsatz und wüschen ihm für die Zukunft alles Gute“, wird Herthas Geschäftsführer Thomas Herrich in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.