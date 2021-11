Berlin - Viel besser hätte Hertha BSC das Zeitfenster zwischen den beiden Länderspielpausen am Sonntagabend bis zur 90. Minute nicht nutzen können. Zwei Siege in drei Bundesligaspielen hatte das Team von Pal Dardai geholt und zudem das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Bis zu eben dieser 90. Minute waren die Berliner sogar drauf und dran, ihre Serie mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen zu krönen. Dann aber erhielten die Gäste einen Freistoß, den die Abwehr nicht klären konnte und an dessen Ende der Ball vor den Füßen des früheren Herthaners und zuletzt zwei Jahre für Union Berlin spielenden Robert Andrich landete. Aus kurzer Distanz brachte der die Kugel über die Linie und schockte die Berliner.

Rasen im Olympiastadion in schlechtem Zustand

Dabei gab es doch eigentlich Unterstützung aus Köpenick, und die war noch am Sonntag deutlich zu erkennen. Das 1:2 des Stadtrivalen Union Berlin am Donnerstagabend gegen Feyenoord Rotterdam hatte nicht nur sportliche Enttäuschung im Gemüt der Eisernen, sondern auch deutlich sichtbare Narben im Rasen des Olympiastadions hinterlassen. In Kombination mit mittäglichem Hagel und immer wieder einsetzenden Regenschauern war so eine Mischung entstanden, die einer spielerisch starken Mannschaft wie der aus Leverkusen kaum gefällt.

Aufgeweichter und schwerer Boden ist nicht so recht der Freund eines kombinationssicheren Teams, das den Ball laufen lassen möchte – schon gar nicht, wenn es sich in der Bundesliga zuletzt auch sportlich hatte verunsichern lassen. Nach dem desaströsen 1:5 gegen Bayern München wurden in der Bundesliga, im Pokal und der Europa League vier Spiele in Folge nicht gewonnen, zwei gingen verloren. Balsam für die Seele war das 4:0 gegen Betis Sevilla am Donnerstagabend, bei dem auch Florian Wirtz mal wieder traf. In Berlin aber musste der feine Techniker passen, muskuläre Probleme am Hüftbeuger verhinderten seinen Einsatz und vergrößerten die Leverkusener Personalsorgen.

Die drei Wechsel hingegen, die Hertha-Trainer Pal Dardai im Vergleich zur Vorwoche vornahm, hatten keine Verletzungsgründe. Dedryck Boyata fehlte rot-gesperrt, Krzysztof Piatek fand sich auf der Bank wieder und Deyovaisio Zeefuik war gar nicht erst im Kader. Dafür sollten Marvin Plattenhardt, Marton Dardai und Stevan Jovetic dazu beitragen, Hertha BSC mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause zu entlassen. Einen möglichen Weg dahin hatten beide in der Anfangsphase offenbar in Fernschüssen ausgemacht. Erst probierte es Jovetic für Hertha, dann Robert Andrich für Leverkusen und kurz darauf Exequiel Palacios, dessen Versuch vom Rücken des sich im Abseits befindlichen Andrich knapp am Außenpfosten vorbeiging.

Ein weiteres probates und in der 15. Minute erstmals von Hertha erprobtes Rezept zum möglichen Torerfolg: hohe Flanken in den Strafraum. Suat Serdar gelangte in dieser Szene an den Abpraller und legte den Ball mit seinem Schuss auf das Tornetz. Ansonsten aber bot sich den immerhin 22.187 Zuschauern ein Spiel, in dem Bayer mehr als 60 Prozent Ballbesitz hatte und es trotz der schwierigen Platzverhältnisse mit spielerischen Elementen über die schnellen Außen probierte. Das aber war für die Mannschaft von Pal Dardai bereits in anderen Spielen kein Problem gewesen. Schon Borussia Mönchengladbach hatte gut zwei Wochen zuvor mehr Ballbesitz, die Berliner aber mit Ballgewinnen, gutem Umschaltspiel und damals kurz vor der Halbzeit dem entscheidenden Tor überzeugt.

Und unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick zeigte sich gegen Leverkusen eine Parallelität der Ereignisse. Eine Flanke von Marvin Plattenhardt wurde von der Gäste-Abwehr zunächst nach vorne geklärt, wo Maximilian Mittelstädt in einem gewonnenen Kopfballduell den Ball aber wieder gefährlich in den Strafraum brachte. Dort nahm Jovetic die Kugel zunächst schön mit dem rechten Fuß an und traf anschließend gekonnt aus der Drehung mit links ins linke obere Toreck zur 1:0-Führung (42.). Als Schiedsrichter Robert Hartmann kurze Zeit später zur Halbzeit pfiff, hatte sich nicht nur der Spielstand auf der Anzeigetafel zum Besseren gewendet, sondern auch die ein oder andere wichtige Kennzahl der Partie. Bei mittlerweile ausgeglichenem Ballbesitz waren die Berliner vier Kilometer mehr gelaufen und hatten auch mehr Torschüsse (6:4) abgegeben.

Hertha macht das 2:0 nicht und wird bestraft

Nun ist ein tiefer Boden mit zunehmender Dauer ein Energiedieb. Und auch das war ein Faktor, der Hertha BSC nach dem Seitenwechsel neben dem Effekt der Führung und eines Gegners, der dadurch noch mehr investieren musste, in die Karten spielen konnte. Den Gästen war die körperliche Erschöpfung des Europapokaleinsatzes vom Donnerstag anzumerken. Bei allen Offensivbemühungen der Leverkusener hatten die Berliner die besseren Tormöglichkeiten und zeigten einmal mehr, dass sie mittlerweile mit einer Führung im Rücken deutlich gefestigter auftreten als noch vor wenigen Wochen. Ein zweites Tor hätte bei in der Schlussphase wieder einsetzendem Regen also einen beruhigenden Effekt auf alle Herthaner gehabt. „In solchen Spielen musst du das 2:0 machen, dann gehst du als Sieger nach Hause“, sagte Pal Dardai. Da aber eben Robert Andrich das zweite Tor des Tages erzielte, waren Dardai und Hertha BSC die gefühlten Verlierer.