Fußball-Kommentatorin Claudia Neumann grüßt ihre Kritiker aus der Küche

Während die deutschen Fußballspieler in Katar sich lieber den Mund zuhielten, als eine Regenbogen-Armbinde zu tragen, zog die Kommentatorin ein Regenbogen-T-Shirt zur Arbeit an. ZDF/dpa

Es gibt Berufe, für die man sich Gelassenheit antrainieren muss. Vor allem Berufe in Verbindung mit Fußball. Trainer sollten besser nicht zu viel toben, Spieler nicht jede Frage als Angriff werten, Schiedsrichter müssen andere Sichtweisen aushalten.

Und einer Fußball-Reporterin dürfte die Arbeit keinen Spaß mehr machen, sollte sie ernst nehmen, was misogyne Kerle auf Facebook, Twitter und in Onlineforen über sie ausschütten. Claudia Neumann hält sich von diesen Kanälen fern. Sie bekommt jetzt die besondere Aufgabe, das Champions-League-Finale live zu kommentieren.

Übrigens gleich doppelt: Neumann begleitet sowohl die Übertragung des Endspiels der Frauen am 3. Juni ab 16 Uhr im niederländischen Eindhoven, wenn VfL Wolfsburg und FC Barcelona aufeinandertreffen, als auch die Männer-Begegnung zwischen Manchester City und Inter Mailand. Als das ZDF das Frauenspiel meldete, blieben die Meckerer still. Als bekannt wurde, dass Neumann als Nachfolgerin des in Rente gegangenen Béla Réthy am 10. Juni auch für die Männer in der Königsklasse zuständig ist, ging das Genöle los.

Dabei hat sich die 1964 im nordrhein-westfälischen Düren geborene Claudia Neumann, aufgewachsen mit zwei Brüdern, seit jeher für diesen Sport begeistert. Sie begann bei Privatsendern und gehört seit 1999 der ZDF-Hauptredaktion Sport an, wohnt in Wiesbaden, nicht weit vom Sender.

Die geballte Abwehr im Netz gegen sie setzte ein, als sie internationale Spiele kommentierte: 2016 als erste Frau bei der Männer-Fußball-EM, 2018 bei der Weltmeisterschaft. In ihrem 2020 erschienenen Buch wirbt sie für ein besseres Demokratieverständnis der Zuschauer. Wie wichtig ihr Grundrechte sind, zeigte sie, als sie bei der Fußball-WM in Katar ein T-Shirt mit Regenbogenfarben trug.

Ihre Arbeit dürfe selbstverständlich sachlich kritisiert werden, schreibt sie. „Aber beschimpfen, beleidigen, bedrohen aus einem antiquierten männlichen Selbstbild heraus? Nein, das geht gar nicht, ich lasse nicht zu, dass es ein persönliches Trauma wird.“ Claudia Neumann ist kämpferisch, das zeigt auch der Buchtitel: „Hat die überhaupt ’ne Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten?“ Und sie hat Humor. Da es wegen Corona keine Buchpremiere gab, führte sie ein kleines Videointerview mit sich selbst, zu sehen auf der Website des Verlags. Claudia Neumann setzte sich dafür in die Küche.