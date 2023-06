Kylian Mbappé möchte in Paris nicht verlängern: Was macht Julian Nagelsmann?

Kylian Mbappé alberte mit Christopher Nkunku herum, posierte grinsend für Selfies und traf wie gewohnt ziemlich häufig das Tor. Frankreichs Superstar sorgte beim Training der Nationalmannschaft für beste Laune – bei seinem Klub Paris Saint-Germain schrillten dagegen die Alarmglocken, deutlich hörbar wohl auch für den umworbenen Trainer Julian Nagelsmann.

Verlässt Mbappé PSG im nächsten Sommer möglicherweise ablösefrei?

Denn Mbappé will seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Das soll der Weltmeister von 2018 dem schwerreichen Scheichklub mitgeteilt haben, per Brief, wie die für gewöhnlich gut informierte L’Équipe erfahren haben will. Mbappé wolle die einseitige Option auf eine Verlängerung verstreichen lassen, er wäre damit in einem Jahr ablösefrei zu haben – und müsste nach wirtschaftlichen Erwägungen eigentlich in diesem Sommer verkauft werden.

PSG sitzt also in der Zwickmühle. Die Pariser investierten Hunderte Millionen Euro in die Personalie Mbappé, machten den Torjäger zum Aushängeschild des Klubs. Erst im vergangenen Jahr überzeugten die katarischen Besitzer ihren wichtigsten Akteur mit weiteren Millionen zu einer Verlängerung.

Nun aber kann offenbar auch alles Geld der Welt nicht mehr helfen, der Klub tendiert daher angeblich zu einem Verkauf. An Abnehmern dürfte es nicht mangeln, Real Madrid ist bereits seit Jahren an einer Verpflichtung interessiert.

Und Mbappé wäre ja nicht der erste Topspieler, der dem Klub den Rücken kehrt. Lionel Messi (Inter Miami) und Sergio Ramos (Ziel unbekannt) sind schon weg, auch Neymar kokettiert mit einem Wechsel. Das zusammengekaufte „Dreamteam“ droht auseinanderzufallen. PSG steht vor einem Umbruch und das dürfte auch für Nagelsmann interessant sein.

Julian Nagelsmann war bereits zu Gesprächen in Paris

Trainer Christophe Galtier soll bereits über seine Entlassung informiert worden sein, offiziell kommuniziert wurde die Trennung noch nicht. Auch unter dem Franzosen scheiterte das Starensemble auf dem Weg zum ersehnten Gewinn der Champions League, in diesem Jahr war gegen Bayern München bereits im Achtelfinale Schluss.

Der mächtige PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hat die Suche nach dem neuen Trainer zur Chefsache erklärt – und sich dabei offenbar in Nagelsmann verguckt. Der 35-Jährige war zu Gesprächen mit Al-Khelaifi bereits in Paris, er soll dort den nächsten Neuanfang starten und eine hungrige Mannschaft aufbauen. Eigentlich um Stürmerstar Mbappé. Dieser Plan allerdings könnte schon bald hinfällig sein.